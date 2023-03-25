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Суспільство та люди

Військові не отримують виплати: адвокат розповів, куди звертатись

18:01 25 березня 2023
гроші

В Україні іноді трапляються ситуації, коли обіцяні державою виплати не доходять до військовослужбовців. В такому разі чекати поки що все вирішиться само по собі не варто.

Затримки у виплатах можуть бути дуже тривалими та часто є наслідком технічних помилок, оскільки в бюджеті гроші є і вони справно перераховуються. Про це розповів адвокат Дмитро Йовдій, пише «Соціалка».

Це може бути пов’язано, наприклад, з переведенням військовослужбовця з однієї військової частини до іншої. Тоді може статися збій на рівні бухгалтерії.

Можуть бути випадки, коли одній військовій частині передають в підпорядкування фінансове забезпечення іншої частини. Тут уже йдеться про переведення цілої групи військовослужбовців.

«Як правило, часто губляться дані й дуже багато часу йде на з’ясування обставин. У більшості таких ситуацій потрібно просто тримати нормальну комунікацію. Необхідно нагадувати про себе бухгалтерії, заступнику командира по фінансовій частині. Як правило, усе вирішується», — зауважує Йовдій.

Якщо ж питання таким чином не вирішується, то адвокат радить дзвонити на гарячу лінію Міністерства оборони або у фінансовий департамент відомства.

«У моїй адвокатській практиці немає жодного випадку, коли доводилося подавати в суд чи правоохоронні органи якусь заяву про невиплату заробітної плати. Як правило, усе вирішується саме таким комунікативним способом», — констатує правник.

Нагадаємо, Кабмін встановив податкові пільги військовослужбовцям. Так, військовим збором не оподатковуватимуть доходи військовослужбовців на період їхньої безпосередньої участі у війні. Для отримання пільги потрібно надати витяги або копії наказів командирів або керівників, які підтверджують виплату додаткової винагороди згідно із законодавством.

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