ЗСУ відбили понад 50 атак росіян на Донбасі, знищили два пункти управління та військову техніку, — Генштаб

Триває триста дев’яносто п’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Завдяки професійним і злагодженим діям, нашими захисниками було відбито понад 50 атак противника на зазначених напрямках, повідомили у Генштабі.

Протягом доби противник завдав ракетній та 23 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Росіяни продовжують штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, йдуть на штурм також в районі Предтечиного Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Керамік, Тоненьке, Первомайське, Мар’їнка Донецької області. Не мав успіху. Численних ворожих обстрілів зазнали населені пункти, що поряд з лінією зіткнення.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести обороні дії.

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

Російські окупанти продовжують грабувати населення на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Зокрема, в населеному пункті Красне Каховського району російські найманці активно відбирають приватні автомобілі з причепами та вантажівки, в які завантажують награбоване майно місцевих мешканців.

Нагадаємо, президент Зеленський в інтерв'ю японському виданню The Yomiuri Shimbun наголосив, що в України не вистачає боєприпасів, щоб розпочати контрнаступ.

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