Як випрати ковдру, яка не влазить у пралку: порада від кмітливих француженок

Закінчується опалювальний сезон, вже скоро потеплішає. Отже, легкі пледи змінять теплі ковдри, які непогано було би кинути у пральну машинку (яку до речі, також потрібно час від часу очищувати від накипу), але це не завжди можна зробити через великі розміри.

Як виходять з цієї ситуації француженки, розповідає Ukr.Media.

У ванну набирають гарячу воду та додають миючий засіб. Велику ковдру замочують на чотири години, а потім босоніж топчуться на ній, час від часу перевертаючи на інший бік.

Для полоскання воду кілька разів змінюють. Для того, що вода стекла, у тій же ванні ставлять табурет та кладуть на нього ковдру. А потів вже сушать у звичайний спосіб.

Є ще один лайфхак — покласти у пралку вже вологу ковдру — вона хоч і важитиме більше, але займатиме меньший об`єм. Звісно, якщо це дозволяють технічні характеристики пралки.

Ковдри та пледи рекомендують прати раз на один-два роки.

Про те, як «народними засобами» видалити бруд з пральної машинки, а також позбутися запаху, накипу та плісняви в ній, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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