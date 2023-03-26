Україні дозволили не платити за кредитами до 2027 року

Головні кредитори України надали нашій країні гарантії, які дозволяють не платити за зовнішнім боргом до 2027 року. До цієї групи країн входять США, Канада, Японія, Великобританія, Франція, Німеччина. Гарантії дійсні до завершення програми Міжнародного валютного фонду (МВФ) з екстреної допомоги Україні.

Міністерство фінансів Франції на своєму офіційному сайті повідомляє, що надання фінансових гарантій передбачає продовження мораторію на погашення боргу України до 2027 року та додаткову допомогу для відновлення прийнятного рівня боргу до кінця програми МВФ.

Група країн наполегливо закликала всіх інших офіційних кредиторів України якнайшвидше узгодити такі ж сприятливі умови кредитування.

Раніше МВФ погодив надання Україні кредитної програми на 15,6 млрд доларів. Таке рішення ухвалено вперше за всю історію фонду, оскільки йдеться про виділення кредитів країні, на території якої тривають воєнні дії.

За даними Національного банку України, обсяг зовнішнього боргу країни на кінець 2022 року становив 132 млрд. доларів. Це 89% ВВП нашої держави.

Нагадаємо, в Україні з липня змінять частину податків для ФОПів, а також планують скасувати мораторій на перевірки та деякі податкові пільги для бізнесу.

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