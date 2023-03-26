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Події

Коли люди готувались до сну: ворог наніс підлий удар по Нікополю

11:32 26 березня 2023
Дрон-камікадзе

Ворог не припиняє завдавати ударів по Дніпропетровщині — напередодні ввечері під вогнем знов опинився Нікополь.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Удар по Нікополю. Вчора, коли люди готувалися до сну, російські терористи вдарили по місту. Застосували безпілотник», — зазначив він та додав, що, на щастя, ніхто не постраждав. Наслідки удару уточнюють.

Тим часом у розвідці Великобританії зазначають, що росія змінила тактику ударів по мирним містам, запускаючи дрони-камікадзе з двох напрямків — Краснодарського краю та Брянської області. Такими діями зс рф намагаються «розтягнути» українську ППО.

З початку березня по Україні було випущено близько 70 іранських дронів-камікадзе. Атаки відновилися після певної паузе. Аналітики припускають, що росія почала регулярно отримувати невеликі партії «Шахедів».

Нагадаємо, що у ніч проти п`ятниці, 24 березня, ворог у черговий раз атакував Україну з повітря — рашисти задіяли ударні безпілотники та керовані авіаційні бомби. Були влучання на Сумщині та у Кривому Розі.

Фото — скріншот

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