У Києві змінили графік роботи метро та наземного транспорту

З неділі, 26 березня, коли країна перейшла на літній час, а комендантська година була зменшена, столичний транспорт працюватиме довше

Як нагадали у КМДА, відсьогодні комендантська година в Києві триватиме з 00:00 до 05:00.

Роботу транспорту продовжать на одну годину:

наземний транспорт працюватиме з 05:30 до 23:30;

метрополітен працюватиме із 06:00 до 23:00;

фунікулер працюватиме із 07:00 до 22:00.

Також столична влада ухвалила рішення щодо продовження терміну продажу алкогольних напоїв. Так, з понеділка, 27 березня, алкогольні напої в Києві можна буде продавати з 11:00 до 21:00.

Нагадаємо, що на Київщині також змінили тривалість комендантської години — вона діятиме з 0:00 до 5:00. Більшість приміських та міжміських автобусних маршрутів області працюватимуть довше: на 60 хвилин вранці та на 30 ввечері.

Фото «Київпастрансу»

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