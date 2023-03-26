Астролог зробив прогноз, коли і за яким сценарієм закінчиться війна в Україні

Незважаючи на думки експертів, астролог Дмитро Уранус вважає, що війна в Україні закінчиться не 2023 року.

Астролог зазначив, що 7 березня завершився важкий час для мирних жителів України, але не для військових. Цей аспект найсильніше проявлявся до 24 березня, а також його буде відчутно від 23 вересня до 15 грудня 2023 року. Повністю він розпадеться тільки в лютому 2024 року.

«Цей аспект не викличе критичних або непоправних подій. Так, він важкий для України, і української влади, і української економіки. Доведеться ухвалювати важкі рішення, терпіти втрати в армії. Будуть економічні проблеми і ще невеликі втрати в територіях. Але цей аспект несмертельний ні для влади, ні для держави», — йдеться у прогнозі Урануса.

Він зазначив, що найактивніший подієвий аспект найближчих місяців — це з'єднання прогресивного Меркурія з Марсом карти України у 8 домі. Пік його впливу очікується в червні-липні 2023 року.

«Фактично це буде кульмінація війни», — зазначив астролог.

На думку Урануса, цей аспект свідчить про майбутні важкі активні бої, штурм ворожих позицій, великі втрати з обох боків. Однак Україна отримає велику військову допомогу від іноземних партнерів та стартує розвиток військового виробництва.

«Я думаю, що завдяки цьому аспекту Україні дадуть все необхідне для перемоги. Але я невпевнений, що ми повернемо всі окуповані території 2023 року», — зауважив Уранус.

Водночас він віщує розв’язку повномасштабної війни в Україні до весни 2024 року.

«До лютого 2024 року розпадеться аспект прогресивного Меркурія в поєднанні з Марсом, який вказує на найактивнішу фазу бойових дій. Може, до весни 2024 року і буде якась розв'язка у цій війні?» — йдеться у прогнозі астролога.

Як писали «ФАКТИ», раніше астроексперт Володимир Бадіян заявив, що в Україні воєнний стан можуть скасувати вже цього року. А відомий астролог Влад Росс назвав міста, які можуть сильно постраждати внаслідок бойових дій.

Фото: Генштаб ЗСУ

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