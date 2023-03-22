«Мелітополь може бути зруйнований»: відомий астролог назвав міста, які можуть постраждати внаслідок бойових дій

Відомий астролог Влад Росс, який раніше прогнозував можливий початок «священної війни» проти України, назвав міста, над якими нависла небезпека найближчим часом. За його словами, у зоні ризику не лише багатостраждальне місто-фортеця Бахмут, пише УНІАН.

Так, за словами Росса, найскладнішою буде ситуація у Запоріжжі, Харкові та Херсоні. Однак Україна відбиватиме атаки. Західній Україні взагалі не варто турбуватися, бо росія закінчує далекобійні ракети.

«У Мелітополі найближчим часом можуть бути жорстокі бої. Місто може бути зруйноване. Можливо, те саме чекає ще на Джанкой. Але можу заспокоїти тим, що таких ситуацій, як у Бахмуті, більше ніде не буде», — сказав астролог.

Він потішив тим, що українські міста, які найбільше постраждали від російської агресії, після завершення війни будуть відновлені.

«Бучу, Харків та Маріуполь ми відновимо. Вони повернуться до мирного життя», — додав Росс.

Як писали «ФАКТИ», раніше вінницький астролог Надія Мусієнко передбачила, що цього тижня (20−26 березня) відбудеться багато космічних подій, які почнуть швидко та інтенсивно змінювати ситуацію.

А астроексперт Володимир Бадіян спрогнозував, що військовий стан в Україні може бути скасований вже цього року.

Водночас відьма-некромант та екстрасенс Марія Тиха переконана, що, на жаль, війна в Україні цього року не закінчиться.

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