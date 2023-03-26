Помер Гордон Мур, завдяки якому з'явилися персональні комп'ютери

У суботу, 25 березня, американські ЗМІ повідомили про смерть мільярдера Гордона Мура. Він помер днем раніше в оточенні сім'ї у своєму будинку на Гаваях. Одному із засновників корпорації Intel було 94 роки.

Мур був талановитим інженером. У 1950-х роках він першим почав працювати над створенням напівпровідників. У 1968 році Гордон разом з Ендрю Гроувом та Робертом Нойсом заснували компанію Intel. Довгий час вона була монополістом на ринку напівпровідників та комп'ютерних процесорів. У розробці безпосередню участь брав Мур.

Йому належить знамените передбачення, яке увійшло в історію електроніки та комп'ютерної техніки як закон Мура. Гордон сформулював його у 1965 році. Він зазначив, що завдяки вдосконаленню технологій кількість транзисторів у кристалі мікропроцесора подвоюється приблизно щороку. Мур передбачив, що ця тенденція збережеться. Пізніше він підкоригував свій закон. Мур уточнив, що кількість транзисторів подвоюватиметься кожні два роки.

«Інтегральні схеми приведуть до таких чудес, як домашні комп'ютери, автоматичне керування автомобілями та персональне портативне комунікаційне обладнання», — передбачав Гордон Мур у своїй знаменитій статті за 20 років до появи персональних комп'ютерів і більш ніж за 40 років до того, як Apple випустила перший iPhone.

Багато в чому завдяки Муру корпорація Intel досягла грандіозних успіхів. Її процесори були встановлені більш ніж у 80% персональних комп'ютерів у всьому світі. Масове використання мікрочіпів та процесорів призвело до їх різкого здешевлення. Пізніше це дозволило з'явитися та успішно розвиватися таким компаніям як Apple, Facebook та Google.

Гордон Мур працював в Intel на різних керівних посадах з 1968 по 2006 включно.

Він залишався останнім зі знаменитої «трійці Intel». Роберт Нойс помер 1990 року. Ендрю Гроув помер у березні 2016 року.

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