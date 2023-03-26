Щоб не платити більше згодом: які бюджетні авто краще не купувати — «зжеруть» багато грошей на ремонті

Існують моделі авто, власники яких ні за що б не повторили цю покупку ще раз, адже зазвичай бюджетні моделі автомобілів мають більшу ймовірність поломок, ніж дорожчі моделі. Проте, далеко не всі «дешеві машини» однаково схильні до виходу з ладу, пише «Апостроф».

Так, деякі моделі мають проблеми з конкретними деталями або системами, які не зустрічаються в інших представників класу.

Серед бюджетних авто, які можуть мати більшу ймовірність поломок, є й такі:

1. Chevrolet Aveo. Ця модель має низьку вартість, але може мати проблеми з трансмісією, двигуном та електричними системами.

2. Ford Focus. Він може бути надійним автомобілем, але багато власників скаржаться на проблеми з трансмісією та електричними системами.

3. Kia Rio. Дана модель може мати проблеми з гальмами, двигуном та електричними системами.

4. Nissan Versa. Цей автомобіль може мати проблеми з трансмісією, підвіскою та електричними системами.

5. Hyundai Accent. Ця модель може мати проблеми з трансмісією, двигуном та електричними системами.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, де українці можуть купити якісні вживані автомобілі.

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