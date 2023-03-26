Перший успіх суперника України та нові рекорди Кріштіану Роналду: відеоогляди матчів відбору Євро-2024

У неділю, 26 березня, поєдинками у трьох групах розпочався 2-й тур відбірного циклу чемпіонату Європи з футболу 2024 року, в якому переможці Євро-2020 італійці стартували з домашньої поразки від англійців.

Відбір Євро-2024. 2-й тур

Група С

Англія — Україна — 2:0 (Кейн, 37, Сака, 40).

Мальта — Італія — 0:2 (Ретегі, 17, Пессіна, 27).

Чинні чемпіони Європи італійці після осічки в Неаполі прогнозовано вивезли з острова три очки, відсвяткувавши дев'яту перемогу над Мальтою у дев'яти зіграних зустрічах.

Становище команд: 1. Англія — 6 очок (2 матчі); 2. Італія — 3 (2); 3. Північна Македонія — 3 (1); 4. Україна — 0 (1); 5. Мальта — 0 (2).

Група Н

Казахстан — Данія — 3:2 (Зайнутдінов, 76, Тагіберген, 86, Аймбетов, 89 — Хейлунд, 21, 36). На 90+6-й хвилині вилучений Аймбетов (Казахстан).

Футболісти збірної Казахстану створили на «Астана Арені» гучну сенсацію. Пропустивши у першому таймі два голи від Хейлунда (у двох стартових зустрічах відбору форвард «Аталанти» забив 5 м'ячів!), господарі поля не зламалися і протягом 16 хвилин ближче до кінця зустрічі «поховали» півфіналіста Євро-2020.

Північна Ірландія — Фінляндія — 0:1 (Каллман, 28).

Словенія — Сан-Марино — 2:0 (Шешко, 57, ді Майо, 60, у свої ворота).

Становище команд: 1. Словенія — 6; 2. Данія — 3; 3. Казахстан — 3; 4. Північна Ірландія — 3; Фінляндія — 3; 6. Сан-Марино — 0.

Група J

Ліхтенштейн — Ісландія — 0:7 (Олафссон, 3, Харальдссон, 38, Гуннарссон, 48, 68, 73, Гудьйонсен, 85, Еллертссон, 87).

Ісландці після розгромної поразки на старті відбору від боснійців (0:3) сповна відірвалися на команді крихітного князівства, відсвяткувавши найбільшу перемогу в офіційних матчах (колишнє досягнення — 5:0 у грі з Мальтою — було встановлено в 2000 році).

Люксембург — Португалія — 0:6 (Кріштіану Роналду, 9, 31, Жоау Феліш, 15, Бернарду Сілва, 18, Отавіу, 77, Леау, 89). На 86-й хвилині Леуа (Португалія) не реалізував пенальті.

Нев'янучий 38-річний Кріштіану Роналду оновив у гостьовому поєдинку свої ж світові рекорди за кількістю матчів (198) та голів (122) за національну команду. До речі, любить зірковий португалець команду Люксембургу — 11 м'ячів у 11 іграх їм забив.

Словаччина — Боснія та Герцеговина — 2:0 (Мак, 13, Гараслін, 40).

Положення команд: 1. Португалія — 6; 2. Словаччина — 4; 3. Боснія та Герцеговина — 3; 4. Ісландія — 3; 5. Люксембург — 1; 6. Ліхтенштейн — 0.

У понеділок, 27 березня, у кваліфікації Євро-2024 зіграють: група В — Нідерланди — Гібралтар, Ірландія — Франція; група Е — Польща — Албанія, Молдова — Чехія; група F — Швеція — Азербайджан, Австрія — Естонія; група G — Угорщина — Болгарія, Чорногорія — Сербія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямій трансляції поєдинок між молодіжними збірними Італії та України.

Фото Twitter Nazionale Italiana

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