Англія перед зустріччю з Україною у меншості перемогла чемпіонів Європи: відеоогляди матчів відбору Євро-2024

У четвер, 23 березня, на футбольних полях Старого Світу стартував відбірний цикл чемпіонату Європи з футболу 2024 року, в якому збірна України зіграє в одній групі з Англією, Італією, Північною Македонією та Мальтою. Як відомо, «жовто-сині», що пропускали стартовий тур відбору, провели цього дня на Туманному Альбіоні товариський матч проти англійського «Брентфорда».

Відбір Євро-2024. 1-й тур

Група С

Італія — Англія — 1:2 (Ретегі, 56 — Райс, 13, Кейн, 44, з пенальті). На 80-й хвилині вилучено Шоу (Англія).

Римейк фіналу Євро-2020 Італія — Англія було запропоновано вболівальникам на стадіоні імені Дієго Марадони у Неаполі. Футболісти Скуадри Адзурри вийшли на гру в спеціальних футболках на згадку про легендарного ексфутболіста і тренера збірної Джанлуку Віаллі, який помер від раку в січні у віці 58 років.

Після фіаско у вирішальному матчі чемпіонату Європи англійці двічі протистояли італійцям у Лізі націй і не змогли тоді забити бодай один м'яч (0:0 удома та 0:1 у гостях). І ось у Неаполі підопічних Гарета Саутгейта, як то кажуть, прорвало. Вже в першому таймі Райс та Кейн, який став з 54 голами найкращим бомбардиром в історії збірної Англії (колишній рекордсмен Уейн Руні відзначився 53 рази), забезпечили хлопцям з Туманного Альбіону солідну перевагу в рахунку.

Щоправда, у другому таймі збірну Англії немовби підмінили. Незабаром після перерви італійці зусиллями форварда-дебютанта Ретегі, який народився і виріс в Аргентині та вперше грав у Європі, відіграли один м'яч. На 80-й хвилині після вилучення з поля Шоу гості залишилися в меншості, але все ж, не зважаючи на постійний натиск господарів, вистояли.

Дивно, але до цього родоначальники футболу не могли обіграти Італію в офіційних поєдинках цілих 46 (!) років — відтоді, як у листопаді 1977-го перший і єдиний раз здолали апеннінців у відбірній зустрічі ЧС-1978.

До речі, цікавий факт. Вперше за 29 років у заявці збірної Італії на гру не виявилося жодного футболіста «Ювентуса» (востаннє таке траплялося у жовтні 1994 року, коли Скуадра Адзурра у поєдинку відбірного турніру ЧЄ-1996 перемогла Естонію — 2:0). І так вже трапилося, що без туринців переможці Євро-2020 перервали свою унікальну серію із 40 матчів без поразок у відбірних турнірах чемпіонатів Європи.

Північна Македонія — Мальта — 2:1 (Ельмас, 66, Чурлінов, 72 — Яннік, 86). На 90+3-й хвилині вилучений Мілевські (Північна Македонія).

Група Н

Казахстан — Словенія — 1:2 (Самородов, 24 — Брекало, 47, Віпотнік, 78).

Данія — Фінляндія — 3:1 (Хейлунд, 21, 82, 90+3 — Антман, 53).

Сан-Марино — Північна Ірландія — 0:2 (Чарльз, 24, 55).

Група J

Португалія — Ліхтенштейн — 4:0 (Жоау Канселу, 8, Бернарду Сілва, 47, Кріштіану Роналду, 51, з пенальті, 63).

Футболіст «Аль-Насра» із Саудівської Аравії Кріштіану Роналду в 197-й раз вийшов на поле у складі збірної Португалії та став абсолютним рекордсменом за кількістю матчів на рівні національних команд. 38-річний форвард перевершив досягнення нападаника збірної Кувейту Бадера Аль-Мутава (196 ігор).

Нагадаємо, що ще раніше зірковий португалець став найкращим бомбардиром в історії збірних. Після реалізованого пенальті та голу з гри у ворота Ліхтенштейна у його активі 120 м'ячів (100 з них — в офіційних матчах!).

Боснія та Герцеговина — Ісландія — 3:0 (Круніч, 14, 40, Дедіч, 63).

Словаччина — Люксембург — 0:0.

У п'ятницю, 24 березня, у відборі Євро-2024 зіграють: група В — Франція — Нідерланди, Гібралтар — Греція; група Е — Чехія — Польща, Молдова — Фарерські острови; група F — Швеція — Бельгія, Австрія — Азербайджан; група G — Болгарія — Чорногорія, Сербія — Литва.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитись у прямому ефірі матч відбору Євро-2024 Англія — Україна.

Фото Twitter England

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