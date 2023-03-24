Захотілось кривавих рублів: запроданка Лорак влаштувала турне росією

Ані Лорак вирушає в гастрольний тур росією, де нині живе та працює. Її концерти відбудуться в Воронежі, Ростові-на-Дону, Краснодарі, звідки летять до України ракети та безпілотники, й звідки їдуть вбивати наших людей окупанти. Про це повідомляють російські ЗМІ, публікуючи афіші. За їхніми даними, у Воронежі квитки на її концерт в «Івент-Холі» 24 квітня коштують до 10 тисяч рублів. Афіші вже висять. У Ростові-на-Дону 26 квітня в до 7 тисяч. У Краснодарі 27 квітня білети вартують до 10 тисяч. Також оголошення скрізь стоять на сайтах приймаючої сторони. Концерт співачки в «Крокусі» у Москві призначено на вересень.

Українська співачка Ані Лорак, яка під час війни мовчить про те, що відбувається на Батьківщині, у серпні минулого року заявила про відмову від концертів у росії. Потім поринула в особисте життя й нещодавно зізналась про кавалера з Іспанії.

Наприкінці січня поточного року співачка оголосила у своєму акаунті акцію про збір коштів на підтримку «нужденних людей». За посиланням йшов збір коштів на потреби України. Як буде цього разу -артистка та її піар-менеджер не діляться.

Додамо, що раніше в Україні було створено реєстр зрадників України, до якого потрапили поки що 16 осіб, серед яких й Ані Лорак. Видання «Чесно» днями опублікувало список зрадників, які найбільше цікавлять українців. Третю сходинку посідає Кароліна Куєк (справжнє ім'я та прізвище співачки).

Нагадаємо, Софія Ротару відправила «пропутінку» Алегрову «вслід за російським кораблем».

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