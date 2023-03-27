Що робити у квітні на дачі та городі: «нагадування» для любителів робіт на свіжому повітрі

Квітень традиційно — місяць для роботи у саду та на городі. Потрібно активно попрацювати для нового врожаю — підготувати ділянку, провести профілактику від шкідників, обрізати дерева та зробити багато інших справ, нагадує «Зелена садиба».

Фахівці радять скласти план робіт на квітень, щоб мати чітке розуміння, що робити на городі та що садити з настанням тепла у квітні.

По-перше, необхідно підготувати та обробити ділянку під майбутні посіви, видалити з території все сміття, листя, рослинні залишки.

Також провести профілактику від хвороб та шкідників. Якщо є теплиці та парники, то обробити їх бордоською рідиною, щоб запобігти грибковим захворюванням.

Внести добрива у ґрунт у пристовбурних ділянках дерев і кущів. Перекопувати ґрунт, вносити добрива можна коли нічна температура підніметься вище 0 градусів.

Обрізати та щеплювати дерева та кущі можна за умови, якщо нічна температура вища за 0 °C, а середньоденна становить + 5 °C. Закінчити ці роботи потрібно до появи пуп'янків.

Насамперед обрізають морозостійкі дерева, потім кущі та, найпізніше — теплолюбні рослини. Після цього пошкоджені ділянки рослин обробити п'ятипроцентним мідним купоросом. Видалити пошкоджені шкідниками слабкі гілки, а також старші за 4 роки.

Як відомо, саджанці у квітні добре приймаються і до осені мають час, щоб адаптуватися на місці посадження. Найкраще для посадження брати однорічні чи дворічні саджанці. Після посадження саджанці потрібно добре полити та мульчувати. Для квітневого пересадження добре підійдуть малина, аґрус, смородина та порічки. Саме квітнева прохолода втримає у саджанцях необхідну вологу та утримує рослину від прискореного зростання.

У квітні у відкритий ґрунт можна висаджувати розсаду, яка перебувала у квартирі. Для цього її необхідно загартовувати — виносити розсаду на свіже повітря у теплу погоду.

Якнайраніше можна посіяти горох, він не боїться прохолодної погоди та заморозків.

Квітень та початок травня — добрий період для посіву моркви. Але для росту моркви важливий температурний режим, що становить близько 15 градусів.

У цю пору року традиційно висаджують у відкритий ґрунт редис, зелень та салат. Для швидшого росту, спочатку їх можна висадити в теплиці або під плівку.

Насіння томатів можна посіяти в теплицю, або одразу у відкритий ґрунт, для цього попередньо накривши його плівкою на дугах. У теплі дні плівки можна знімати, а в травні зовсім прибрати.

У квітні садять картоплю. Перед посадженням її слід проростити у теплому і добре освітленому приміщенні.

Загартовану розсаду капусти — брюссельської, пекінської, цвітної, білоголової, броколі, кольрабі — можна висаджувати на городі у другій половині квітня. А якщо похолодає, капусту накрити плівкою.

Доречно у квітні сіяти у відкритий ґрунт гарбузи, кабачки, патисони. Перед посадженням у відкритий ґрунт насіння потрібно добре намочити.

У квітні можна висаджувати багаторічники — іриси, флокси, півонії, хризантеми, а також пророщені у теплиці бульби бегонії, жоржин. З однорічників — запашний горошок, чорнобривці, календулу, ротики.

Троянди потрібно звільнити від укриття, обрізати, розпушити ґрунт навколо куща. Для захисту від шкідників та хвороб обприскати 3% розчином мідного купоросу, підгодувати троянди мінеральними добривами та органікою.

«ФАКТИ» також розповідали, як доглядати за розсадою у відкритому ґрунті.

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