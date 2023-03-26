Як доглядати за розсадою у відкритому ґрунті: поради від досвідчених городників

Невдовзі настане час, коли розсаду, яку виращували вдома та підживлювали, аби вона росла міцною, висаджуватимуть в грунт.

Досвідчені городники дають поради щодо того, як адаптувати рослину до нових умов, пише ogorodniki.com.

Загартовування розсади

Приблизно за два тижні до висадки важливо починати процедуру «загартовування». Зазвичай, цей процес починають з того, що у нічний час знижують температуру повітря. Це можна робити, виносячи розсаду на балкон, якщо він застеклений. А вже за 5 днів до посадки рослини можуть перебувати на вулиці цілодобово. Для цього їх можна розмістити на відкритому балконі або у саду.

Оптимальний час

Молоді рослини потрібно висаджувати в грунт, переконавшися, що заморозки не передбачаються. Варто враховувати терміни висадки різних видів рослин: ранні культури можна починати висівати в березні, холодостійкі — з кінця квітня, а теплолюбні пересаджують у ґрунт лише наприкінці травня.

Пересадка

Розсаду, вирощену в торф'яних горщиках, поміщають в ямочки разом з ними. Із загальних ємностей рослини виймають разом із грудкою землі. З картонних і паперових стаканчиків паростки виймають, розрізавши ємність зверху вниз. З пластикових контейнерів сіянці дістають, притримуючи за стебло і перевернувши догори дригом.

Чим менше травмувалося коріння під час посадки, тим вище ймовірність, що пересадка пройде успішно.

За день до висадки розсади її треба рясно полити теплою водою, щоб розм'якшити ґрунт. При посадці однією рукою рослину притримують за корінь разом із земляною грудкою, а другою — за стебло. Кожну рослину треба акуратно помістити у ямочку, трохи більшого розміру за земляний ком. Потім рослину присипають ґрунтом, злегка притискують, щоб між корінням не залишилася порожнеча, і рясно поливають.

Догляд

Перший час після посадки рослина буде адаптуватись, тому швидкого зростання очікувати не варто. Захист розсади від хвороб краще проводити у профілактичному режимі, а не очікувати ознак небезпеки. Найчастіше сіянці страждають від кореневих або стеблових гнилей. Для цього варто купувати спеціальні препарати та обробляти згідно з інструкцією.

Як тільки погода почне покращуватись, молоді рослини потрібно захищати від сонця, адже рівень освітленості у приміщенні набагато нижчий. Для притінення ідеально підходить білий нетканий матеріал, який натягують на дуги або споруджують конструкцію за типом навісу.

За відсутності дощів поливати, слідкуючи за станом ґрунту: він має бути не сухим, але й не занадто вологим.

Ознакою того, що «переїзд» пройшов успішно і сіянець освоївся на новому місці, є поява молодого листя, яке спочатку буде відрізнятися за кольором від старого.

Раніше досвідчені огородники розповідали, чим підживлювати розсаду томатів та перців, щоб отримати високу врожайність.

Фото Pixabay

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