Літо на підході: коли й чим обприскувати плодові дерева навесні від шкідників та хвороб

Весна — час починати роботи в саду та на городі. Дерева вже прокинулись й набирають силу. А разом з ними активізуються садові шкідники.

Щоб збирати багатий урожай з плодових дерев влітку та восени, не можна ігнорувати весняну обробку саду від шкідників.

Садівники радять спочатку обприскувати дерева, а вже потім дбати про підживлення, пише Ukr.Media.

Як відомо, найчастіше плодові дерева атакують пильщики, довгоносики, моль, попелиця. Обприскувати дерева потрібно ранньою весною, до того моменту, як дерева зацвітуть й з'являться перші зав'язі.

Для кожного плодового дерева необхідно підібрати свій розчин.

Наприклад, яблуні та груші потрібно обприскати розчином мідного купоросу (у 10 літрах перемішують 200 грамів речовини) або бордоською рідиною (беруть 300 грамів речовини на 10 літрів води).

Ці препарати захищають від лишайників та грибкових інфекцій.

У пристовбуровому колі дерева можна посипати ґрунт сечовиною, щоб знищити шкідників, що зимували в ґрунті.

До розпускання бруньок для обробки яблунь і груш також застосовують залізний купорос, який знищує шкідників, що зимували в корі дерев.

Купоросом можна обприскувати і будь-які інші кісточкові культури.

Сливу та аличу потрібно до початку цвітіння захистити від попелиці, кліща, сливової плодожерки, довгоносика, клястероспоріозу, плодової гнилі, гомозу.

З усіма цими шкідниками та хворобами можна справитися за допомогою спеціальних магазинних препаратів, у складі яких є мідь. Також можна приготувати розчин сечовини, мідного купоросу або бордоської рідини.

Персик починають обприскувати, коли температура повітря вже досягає стабільних плюсових значень.

Використовують фунгіциди, у складі яких є мідь.

На початку квітня персики обприскують ще раз, але тут перевагу варто віддати покупним засобам.

Вишню і черешню рано навесні обприскують 2%-ним розчином мідного купоросу або бордоською рідиною або залізним купоросом.

Якщо навесні правильно обприскати дерева, то можливо шкідники більше не повернуться протягом сезону і про цю проблему можна буде забути.

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