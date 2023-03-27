Пройшла любов? Чому Зеленський носить обручку на середньому пальці

Щодня погляди мільйонів українців прикуті до екранів телевізорів та дисплеїв комп'ютерів, коли до співгромадян звертається президент Володимир Зеленський. У своїх зверненнях гарант розповідає про останні перемоги на фронті, важливі події та підбадьорює віру в нашу перемогу. Також Зеленський регулярно виступає перед міжнародними організаціями та політиками.

Звичайно, українці уважно слухають звернення очільника держави, але останнім часом багатьох жінок стало турбувати питання — чому Володимир Зеленський носить обручку не на безіменному пальці, а на середньому.

На жаль для багатьох молодих і більш поважних серцеїдок, відповідь на це питання виявилась доволі прозаїчною і не пов'язаною зі стосунками Володимира і Олени Зеленських.

Мова про охолодження почуттів між ними зовсім не йде.

Виявилось, що коли Володимир Зеленський одружився з Оленою, він був у більшій вазі. Пізніше він почав активно займатися спортом і йому вдалося схуднути. В результаті обручка для безіменного пальця стала великою, тому Володимир Зеленський і перемістив її на інший палець.

«Ношу обручку на середньому пальці останні роки. Коли одружився, був трохи огряднішим, а потім скинув у вазі і обручка стала великою для безіменного пальця. Одягнув її на середній. Дружина пропонувала сходити в ювелірний салон і зменшити її, але я вже звик, що ношу її на середньому пальці», — цитує слова Зеленського ТСН.

Зазначимо, Володимир Зеленський одружився з Оленою 6 вересня 2003 року. У Володимира і Олени двоє дітей — дочка Олександра і син Кирило. Через війну перша леді взяла на себе дипломатичну місію, зокрема влітку 2022 під час офіційного візиту президента України до США Зеленська стала першою дружиною іноземного президента, якій було надано можливість виступити у Конгресі.

Фото Vogue

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