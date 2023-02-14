Мала дохла муха: Шакіра придумала прізвисько для нової дівчини колишнього коханого Жерара Піке

Колумбійська співачка познайомилася з 23-річною Кларою Чіа Марті в компанії «Космос», куди її взяли на стажування, і тепер з'ясувалося, що Шакіра була в шоці, коли пізніше дізналася про роман чоловіка зі студенткою факультету зв'язків з громадськістю, пише The Sun.

В ефірі телешоу Mitre Live журналіст Роберто Антолін сказав: «Це була повна несподіванка. Тому їй було так боляче, адже вона вже знала її і називала «малою дохлою мухою»

«Мала дохла муха» (mosquita muerta) — це іспанський вираз, який використовується для опису когось невинного, когось поза підозрою, — продовжив журналіст. — Клара Чіа була людиною, яка залишилася непоміченою. Шакіра ніколи не бачила в ній небезпеки, тому що вона не приголомшлива жінка, вона досить звичайна дівчина".

Він додав, що у співачки ніколи не було причин підозрювати 23-річну дівчину у такій підступності, оскільки вона завжди була з нею люб'язна, коли та відвідувала Піке в офісі компанії.

«Вона дуже добре поводилася з Шакірою. Вона була „дохлою мухою“: вона мало говорила, вона була надзвичайно освіченою, вона була стажером, вони мало шуміли», — сказав він.

Журналіст також зазначив, що Клара Чіа поставила Піке ультиматум, коли їхні стосунки тільки починалися.

«Коли почалися стосунки з Чіа, вона розставила всі крапки над «і» і сказала йому: «Я не збираюся бути ще однією, не збираюся мати ще одну інтрижку або ще одну зраду. Якщо ти хочеш бути зі мною, вийди і скажи, що ти більше не з Шакірою».

Як повідомляється, артистка дізналася про зраду Піке після того, як знайшла з'їдену банку свого полуничного джему. Стверджується, що Піке дотримується суворої дієти і не став би заправляти страви джемом, як і їхні діти. Колишнє подружжя пережило драматичне розлучення і було втягнуте в запеклу суперечку за опіку над дітьми та їхнім особняком вартістю 12 мільйонів фунтів стерлінгів.

Зрештою, колишнє подружжя домовилося, що Шакіра переїде до Маямі з синами, а Піке буде дозволено відвідувати їх протягом десяти днів на місяць. Колишнє подружжя також погодилося продати свій п'ятиповерховий будинок у Барселоні.

Нагадаємо, що футболіст не так давно опублікував офіційне фото зі своєю новою дівчиною в Instagram, хоча вони були змушені ховатися, щоб уникнути негативної реакції після виходу диск-треку Шакіри.

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