Спробуйте — і не впізнаєте волосся: ефективні маски, які ви легко приготуєте вдома
Ви знайшли ідеальну коротку стрижку або зачіску середньої довжини, відвідали салон і втілили образ своєї мрії в реальність. А тепер настав час подбати про здоров'я волосся, зробивши процедуру, яка залишить ваші локони такими ж бездоганними на вигляд і на дотик, якими вони були, коли ви вийшли з салону. Один зі способів — маски для волосся, зроблені своїми руками! Більшість з них містять повністю натуральні складові, які, ймовірно, вже є у вас на кухні, пише видання https://www.thepioneerwoman.com/.
Якщо ви маєте справу з лупою, стане в пригоді аспірин, оскільки він містить саліцилову кислоту, яка може допомогти зменшити запалення і відлущити лусочки лупи.
Інгредієнти:
- ½ склянки яблучного оцту
- ½ склянки води
- 10−12 крапель олії чайного дерева
- 1 таблетка аспірину
Потовчіть аспірин ложкою або дном чашки на аркуші паперу чи в кухонній ступці. Ретельно перемішайте інгредієнти й за допомогою пульверизатора нанесіть на шкіру голови. Залиште на 30 хвилин, а потім змийте шампунем.
А ось маска з оливкової та кокосової олії — найкращий засіб для блискучого волосся. Обидві олії є природними пом'якшувачами, які утримують вологу у волоссі, щоб воно залишалося гладким, м'яким і блискучим.
Інгредієнти:
- ¼ склянки оливкової олії
- 1 столова ложка кокосової олії
Змішайте оливкову та кокосову олії. Нагрійте кілька секунд у мікрохвильовій печі. Тепла олія відкриє кутикулу волосся для глибшого проникнення в структуру волосся з максимальною користю. Залиште на волоссі на 10 хвилин, вдягнувши шапочку для душу, потім змийте теплою водою.
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