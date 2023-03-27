Спробуйте — і не впізнаєте волосся: ефективні маски, які ви легко приготуєте вдома

Ви знайшли ідеальну коротку стрижку або зачіску середньої довжини, відвідали салон і втілили образ своєї мрії в реальність. А тепер настав час подбати про здоров'я волосся, зробивши процедуру, яка залишить ваші локони такими ж бездоганними на вигляд і на дотик, якими вони були, коли ви вийшли з салону. Один зі способів — маски для волосся, зроблені своїми руками! Більшість з них містять повністю натуральні складові, які, ймовірно, вже є у вас на кухні, пише видання https://www.thepioneerwoman.com/.

Якщо ви маєте справу з лупою, стане в пригоді аспірин, оскільки він містить саліцилову кислоту, яка може допомогти зменшити запалення і відлущити лусочки лупи.

Інгредієнти: ½ склянки яблучного оцту

½ склянки води

10−12 крапель олії чайного дерева

1 таблетка аспірину Потовчіть аспірин ложкою або дном чашки на аркуші паперу чи в кухонній ступці. Ретельно перемішайте інгредієнти й за допомогою пульверизатора нанесіть на шкіру голови. Залиште на 30 хвилин, а потім змийте шампунем.

А ось маска з оливкової та кокосової олії — найкращий засіб для блискучого волосся. Обидві олії є природними пом'якшувачами, які утримують вологу у волоссі, щоб воно залишалося гладким, м'яким і блискучим.

Інгредієнти: ¼ склянки оливкової олії

1 столова ложка кокосової олії Змішайте оливкову та кокосову олії. Нагрійте кілька секунд у мікрохвильовій печі. Тепла олія відкриє кутикулу волосся для глибшого проникнення в структуру волосся з максимальною користю. Залиште на волоссі на 10 хвилин, вдягнувши шапочку для душу, потім змийте теплою водою.

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