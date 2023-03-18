Нічна атака дронів на Україну: усі запущені на Київ «шахеди» збиті, до Новомосковська «прилетіло»

Напередодні ввечорі, 17 березня, рашисти завдали чергового удару по Україні, застосувавши ракети та дрони-камікадзе.

За даними командування Повітряними силами ЗСУ, атака дронами «Shahed-136/131» здійснювалася з двох напрямків — із східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області рф. Сили оброни України знищили 11 ударних БпЛА у центральних, західних та східних областях.

Усі баражуючі боєприпаси, які ворог випустив у напрямку Києва були знищені. За даними КМВА, обійшлося без жертв та руйнувань.

А ось на Дніпропетровщині є «прильоти». Три ударних БПЛА були збиті над регіоном, ще два поцілили в об`єкт критичної інфраструктури в Новомосковську. За словами очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, на підприємстві сталася пожежа, там сильні руйнування. Рятувальники й досі приборкують вогонь.

«Пошкоджені 6 дачних будинків поряд. Ще 4 — зруйновані вщент. Люди не постраждали. Реакція кремлівського диктатора на ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт? Насправді ж — плюс один злочин у довжелезний список країни-терориста», — зазначив він.

В мережу виклали відео, на якому видно величезні клуби диму та вогонь, що здіймалися на місці «прильоту». Обережно, коментатор вживає обсценну лексику.

А секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив про нічний обстріл обласного центру: «За попередньою інформацією, наявною на цей час, російська ракета зруйнувала заклад громадського харчування. Від вибухової хвилі у навколишніх будинках повилітали шибки та пошкоджено дахи і фасади. Люди не постраждали. На місці „прильоту“ працюють усі відповідні служби».

Тим часом у Генштабі ЗСУ наводять трохи інші дані щодо чергового удару. У ранковому зведенні зазначається, що протягом доби, що минула, противник завдав 34 авіаційних удари. 11 з них — із застосуванням іранських дронів-камікадзе, 10 з яких були збиті, а один поцілив в об’єкт промислової інфраструктури.

Також ворог завдав один ракетний удар та здійснив 57 обстрілів з РСЗВ, у тому числі й по населеному пункту Велетенське Херсонської області. Уламками пошкоджено 7 приватних будинків та будівля місцевого дитячого садочка. На щастя, обійшлось без жертв. Ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України залишається досить високою.

«Основною метою противника протягом минулої доби, як і раніше, залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього окупанти зосереджували свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, нашими захисниками відбито понад 100 атак противника на зазначених напрямках», — йдеться у повідомленні.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник протягом попередньої доби безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Обстріляв райони 13 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняв штурмові дії міста Бахмут. В той же час наші захисники відбили атаки окупантів в районах Кліщіївки та Іванівського. Від обстрілів окупантів постраждало 11 населених пунктів на Бахмутському напрямку.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Невельське, Авдіївка, Мар’їнка, Сєверне та Первомайське Донецької області. Численних ворожих обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжував оборонятися. Одночасно з цим, здійснював інтенсивні обстріли населених пунктів. Загальна кількість обстріляних населених пунктів складає майже 40.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження особового складу противника та 1 позицію розгортання його засобу ППО.

За даними Генштабу, так звана «місцева влада» на тимчасово окупованих і захоплених територіях Луганської області заявила про початок масштабних військових навчань із залученням всього призовного чоловічого населення Старобільська, Щастя, Нового Айдара, Новопскова та Нижньотеплого, які мають «паспорти» з написами «лнр» та «російська федерація». Таким чином окупанти намагаються приховати тотальну мобілізацію у вищеназваних населених пунктах.

«Між населеними пунктами Ішунь та Воєнка тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим противник розпочав будівництво фортифікаційних споруд та окопів. До виконання робіт примусово залучається цивільне населення на безоплатній основі», — йдеться у ранковому зведенні.

За офіційними даними, станом на ранок суботи, 18 березня, втрати ворога перевищили 164 тисячі військовослужбовців вбитими.

Фото Генштаба

Раніше військовий аналітик полковник Петро Черник зазначав, що росіяни, завдаючи масовані ракетні удари по Україні, своєї стратегічної мети не досягнули і вже не досягнуть. За його словами, наразі країна-агресор не в змозі накопичити великий потенціал у 120−140−160 ракет, аби завдати відчутного удару Україні.

Ексклюзивне інтерв`ю з військовим аналітиком, полковником ЗСУ в запасі, льотчиком-інструктором Романом Світаном «Російська армія видихнулася, залишилася орда. У нас руки втомляться кулемет тримати» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Генштаба ЗСУ

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