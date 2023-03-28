Гарна і без макіяжу: старша донька Євгена Кошового Варвара зачарувала знімком з ванної кімнати

Старша донька зірки «Вечірнього Кварталу» Євгена Кошового — 15-річна Варвара, яка раніше показала фото свого хлопця, виклала у мережу фотографії, зроблені «десь біля води»: чи то у ванній кімнаті, чи то у басейні. З ухахуванням того, що місцем, де вони були зроблені, є Угорщина, то це може бути один з місцевих курортів.

На одному із знімків дівчина замріяно дивиться у об'єктив, на інших — відволіклася на розмову з невидимим співбесідником.

Фото з Instagram

Фото з Instagram

Фото з Instagram

Але навіть у такій ситуації, коли немає можливості використовувати косметику, Варя зібрала низку схвальних відгуків у коментарях.

«Ти така красива і без макіяжу», «Красива», «Гарнюня»: «Гарнюча», «Шикарна», — пишуть підписники.

Інші порівнюють дівчину з риссю або медузою. Пост зібрав велику кількість смайликів, сердечок та інших проявів захоплення.

Нагадаємо, що Варвара Кошова, яка народилася у 2008 році, вже давно вийшла з тіні знаменитого тата. До своїх 15 років вона встигла засвітитися в серіалі, двічі брала участь у музичному проєкті «Голос.Діти» (у 2019 році дійшла до суперфіналу), брала участь у «Розсміши коміка» та «Ліга сміху», побувати на гумористичному і на вокальному шоу в якості учасниці.

До речі, сам Євген Кошовий також нещодавно зміг здивувати українців, назвавши розмір хабаря, який йому пропонували за потрапляння до президентської партії.

Фото із соцмереж

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