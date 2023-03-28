Зґвалтував та задушив через заяву до поліції: на Полтавщині чоловік жорстоко розправився з дружиною

На Полтавщині до довічного позбавлення волі за зґвалтування та вбивство дружини засуджено жителя Миргородського району — ця подія сталася влітку 2021 року.

Як повідомляють в обласній прокуратурі, 29-річного мешканця Миргородського району визнано винним у кількох фактах зґвалтувань дружини, що спричинили тяжкі наслідки, та умисному вбивстві, вчиненому з метою приховування цих кримінальних правопорушень, поєднаному зі зґвалтуванням.

«Через ревнощі чоловік постійно скоював насильницькі дії стосовно дружини. Не витримавши знущань, у липні 2021 року жінка написала заяву до поліції. Дізнавшись про наявність кримінального провадження, зловмисник підстеріг дружину, яка поверталася з гостей додому, та погрожуючи лезом, наказав йти в садок, де зґвалтував та задушив. У подальшому він переховувався на горищі занедбаної будівлі, де його виявили правоохоронці», — йдеться у повідомленні.

Місцеві видання свого часу писали, що чоловік дуже ревнував дружину. Но подружжя мешкало у невеликому населеному пункті, де всі — як на долоні. Його підозри були безпідставні.

Нагадаємо, що нещодавно на Житомирщинічоловік хотів убити двох сусідок, які зробили йому зауваження з приводу невдало припаркованого авто. Він накинувся на них з ножем, жінка та її невістка потрапили до реанімації. Санкція інкримінованої зловмиснику статті передбачає покарання у вигляді від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув`язнення.

Фото прокуратури



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