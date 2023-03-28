В Україні хочуть у три етапи підняти мінімальну зарплату: що відомо

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, згідно з яким в Україні планують поетапно підняти рівень мінімальної заробітної плати протягом 2023 року, починаючи з 1 квітня. Проєкт закону розміщено на сайті Верховної Ради України.

Відповідні зміни пропонується внести до Закону про Державний бюджет України.

Так, законопроєкт № 8431 передбачає збільшення місячного розміру мінімальної зарплати у кілька етапів:

з 1 квітня — 7370 грн;

з 1 липня — 8107 грн;

з 1 жовтня — 8918 грн.

Нагадаємо, що минулого року під час складання проєкту державного бюджету на 2023 рік було ухвалено рішення відмовитися від запланованого збільшення показників мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на наступний рік. Це було зроблено у світлі економічної ситуації в Україні, викликаної війною, що триває. Наразі невідомо, чи буде ухвалено законопроєкт, спрямований на зміну цього рішення.

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