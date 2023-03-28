У Польщі затримали ймовірного російського шпигуна
Польща затримала іноземного громадянина за звинуваченням у шпигунстві на користь росії, повідомила в понеділок прокуратура.
Найбільша країна на східному фланзі НАТО з початком війни все частіше стає мішенню для московських спецслужб. Війна в Україні опустила і без того напружені відносини між Польщею і росією до нового мінімуму. Варшава заявляє, що часто стає об'єктом шпигунства та дезінформації з боку Москви.
Прокуратура Гданська у своїй заяві повідомила, що підозрюваного затримали 21 березня, повідомляє news sky.
«Висновки, зроблені у справі, показують, що підозрюваний діяв в інтересах російської розвідки, отримуючи і збираючи інформацію про критичну інфраструктуру в Поморському і Куявсько-Поморському регіонах і про діяльність служб і органів, відповідальних за безпеку», — йдеться в заяві.
Отримана інформація передавалася російській розвідці.
Арешт відбувся після того, як Польща ліквідувала російську шпигунську мережу, яка готувала диверсії і стежила за залізничними маршрутами в Україну, про що нещодавно повідомляли «ФАКТИ». У разі визнання вини підозрюваному може загрожувати до 10 років позбавлення волі.45
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