У Польщі затримали ймовірного російського шпигуна

Польща затримала іноземного громадянина за звинуваченням у шпигунстві на користь росії, повідомила в понеділок прокуратура.

Найбільша країна на східному фланзі НАТО з початком війни все частіше стає мішенню для московських спецслужб. Війна в Україні опустила і без того напружені відносини між Польщею і росією до нового мінімуму. Варшава заявляє, що часто стає об'єктом шпигунства та дезінформації з боку Москви.

Прокуратура Гданська у своїй заяві повідомила, що підозрюваного затримали 21 березня, повідомляє news sky.

«Висновки, зроблені у справі, показують, що підозрюваний діяв в інтересах російської розвідки, отримуючи і збираючи інформацію про критичну інфраструктуру в Поморському і Куявсько-Поморському регіонах і про діяльність служб і органів, відповідальних за безпеку», — йдеться в заяві.

Отримана інформація передавалася російській розвідці.

Арешт відбувся після того, як Польща ліквідувала російську шпигунську мережу, яка готувала диверсії і стежила за залізничними маршрутами в Україну, про що нещодавно повідомляли «ФАКТИ». У разі визнання вини підозрюваному може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

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