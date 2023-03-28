Окупанти наступають на чотирьох напрямках, в епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка, — Генштаб

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Протягом доби противник завдав 11 авіаційних та 2 ракетних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Сьогодні, внаслідок ракетного удару по інфраструктурі міста Богодухів Харківської області постраждали цивільні люди, пошкоджені приватні будинки. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці. Завдяки професійним і злагодженим діям, протягом доби підрозділами Сил оборони України було відбито 24 атаки противника на зазначених напрямках», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі зазначили, що на території республіки білорусь тривають заходи бойової підготовки підрозділів територіальних військ збройних сил російської федерації.

«Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Білопілля і Волфине Сумської області, а також районів населених пунктів Тимофіївка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Огірцеве, Комісарове, Устинівка та Строївка на Харківщині», — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, на Куп’янському та Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут. Проте українські захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Степове, Первомайське, Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. На Шахтарському напрямку протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка та Времівка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести обороні дії.

«Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ж ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також склад боєприпасів», — повідомили в Генштабі.

Як писали «ФАКТИ», у перші дні великої війни Генштаб ЗСУ не мав повністю готових рішень щодо відбиття російської агресії. Про це розповів ексначальник Генштабу, головнокомандувач ЗСУ у 2014−2019 роках генерал Віктор Муженко. За його словами, у штабі армії розглядали різні пропозиції: які здійснити маневри, де посилити угруповання, а звідки забрати людей на інші ділянки, де знайти сили та засоби, щоб прикрити Київський та Чернігівський напрямки. На третій день повномасштабної війни у штабі, навіть, озвучувались пропозиції відвести війська на правий берег Дніпра.

Фото: Генштаб ЗСУ

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