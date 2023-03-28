У Податковій склали ТОП-5 помилок під час подання звітності і нарвалися на критику у свою адресу

У Податковій склали список із п'яти найпоширеніших помилок під час подання податкової звітності, серед них — невірна дата, прізвище ім’я по батькові посадових осіб повністю.

Про це повідомляє Центральне міжрегіональне управління ДПС з роботи з великими платниками.

Зазначається, що найчастіші помилки при подачі податкової звітності:

1. Невірно зазначено дату подання звіту.

2. Зазначають прізвище ім’я по батькові посадових осіб повністю. Потрібно зазначати — ініціали, прізвище посадових осіб платника податків.

3. Не вірно зазначають найменування контролюючого органу, до якого подається звітність.

4. Зазначають скорочене найменування платника податків. Натомість потрібно зазначати його повне найменування.

5. Не відображають інформацію про додатки, що додаються до декларації та які є її невід’ємною частиною.

«Слід пам’ятати, у разі якщо платником податку у податковій декларації не заповнений хоча б один із обов’язкових реквізитів, то така декларація не вважається податковою, крім випадків, встановлених пунктом 46.4 статті 46 (пункт 48.7 статті 48 Кодексу)», — пояснили у Податковій.

Водночас колишній заступник міністра економіки з питань цифровізації Ігор Дядюра вважає, що ці помилки свідчать про недосконалість податкових сервісів.

«Все, що має бути підтягнуто автоматом і самозаповнено — „невірно“. Дата подачі невірно поставлена, бо дату ж автоматом за поточною датою поставити нереально. Ніхто ці сервіси не проєктує належним чином, і ніхто про платників податків навіть не думає», — написав Дядюра у Facebook.

Нагадаємо, раніше юрист розповів про те, як українцям уникнути подвійного оподаткування.

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