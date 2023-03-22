Документи доведеться зберігати п'ять років: Рада ухвалила важливий для ФОПів закон

На ФОПів чекають деякі сюрпризи у 2023 році. Верховна Рада прийняла законопроєкт № 8131, яким Україна імплементує Стандарт обміну податковою інформацією за запитом. Про це повідомила народна депутатка України Ніна Южаніна.

««Закон передбачає з дня набрання ним чинності (з дня, наступного за днем опублікування 8131): зберігання 5 років первинних документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків; надання інформації на запит контролюючого органу — це спеціальний запит податкового органу іншої країни щодо операцій їх платника з платником України (в рамках міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування)», — йдеться у повідомленні.

За словами Южаніної, ці норми діятимуть для всіх юридичних осіб (платників податку на прибуток, платників єдиного податку третьої групи), в тому числі неприбуткових підприємств та організацій.

«Банки, страхові компанії, кредитні спілки та інші фінансові установи (як фінансові агенти) повинні будуть виконати ряд процедур щодо перевірки нерезидентів при відкритті ними рахунків в Україні, а також щодо існуючих рахунків», — зазначила депутатка.

Коротко про строки і процедури:

- з 30 червня 2023 року набирають чинності всі норми про автоматичний обмін інформацією;

- до 31 грудня 2023 року фінансові агенти зобов'язані стати на облік у контролюючому органі;

- з 1 липня 2023 року фінансові агенти застосовують процедури належної комплексної перевірки для визначення підзвітних рахунків, зокрема: до 31 грудня 2023 року — для існуючих рахунків із залишками понад 1 млн дол. США; до 31 грудня 2024 року — для існуючих рахунків із залишками до 1 млн дол. США;

- 1 липня 2024 року подання до податкового органу звіту про підзвітні рахунки із зазначенням залишків станом на 31 грудня 2023 року (Мінфін має право встановити більш пізній строк);

- до 30 липня 2024 року проведення камеральної перевірки податковим органом поданих звітів;

- у вересні 2024 року податковий орган передає в автоматичному режимі інформацію до 102 країн світу про відкриті рахунки їх резидентів в Україні.

Южаніна додала, що аналогічні процедури виконують іноземні банки та фінансові установи при відкритті рахунків для українських громадян за кордоном і звітуванні про них.

«Податковий орган (нашої країни), отримавши відповідно інформацію щодо фізичної особи — резидента України на рахунках в іноземних банках станом на 31 грудня 2023 року в сумі до 250 тисяч доларів США (або 10 мільйонів гривень), не матиме права перевіряти джерела їх походження та сплату з них податків (як в Україні, так і за кордоном). Акцентую увагу, що інформація буде надіслана до України (від одного долара починаючи, умовно), але, якщо воєнний стан в Україні станом на 31 грудня 2023 року буде скасований, то вказане обмеження щодо суми, яка буде підлягати перевірці, не діятиме», — написала вона.

Як писали «ФАКТИ», для громадянина України, що веде підприємницьку діяльність за допомогою закордонного рахунку як фізична особа, відразу існує ризик, що при перевірці податківці можуть трактувати такі доходи, як іноземні доходи фізичної особи. Згідно з Податковим кодексом України, вони оподатковуються за ставкою 18% і додаємо 1,5% військового збору. А не наші звичні 2%/5% ЄП та ЄСВ, які зазвичай сплачують ФОПи на спрощеній системі оподаткування.

Фото Pixabay

263

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram