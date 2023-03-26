Як за кордоном продовжити платити податки в Україні, щоб уникнути подвійного оподаткування: пояснення юриста

Багато хто з українців, які виїхали за кордон, рятуючись від війни, продовжили віддаленно працювати на українського роботодавця. До речі, минулого літа в Польщі заявляли, що біженці можуть не платити податки протягом півроку з моменту в`їзду, але восени 2022 року цей термін подовжували.

Втім, як пише «РБК-Україна», з фізичними особами-підприємцями ситуація трохи інша. Про те, як українським ФОПам за кордонам сплачувати податки, розповіла юристка Stron Legal Services Альона Палій.

За її словами, реєстрація громадянина як фізичної особи підприємця є самостійною безумовною ознакою «податкового резидентства» України, але вона не виключає визнання особи «податковим резидентам» іншої країни, що підвищує ризик подвійного оподаткування.

Адже чинна форма декларації платника єдиного податку не передбачає можливість зарахування іноземного податку в рахунок сплати єдиного податку:

сплату в Україні єдиного податку за ставкою 2% чи 5%;

сплату податку країні перебування.



«Вийти з цієї ситуації можна, надавши довідку, яка підтверджує статус „податкового резидента“ фізичної особи-підприємця в Україні, до податкових органів країни перебування. Це потрібно, щоб уникнути там нарахування податків», — радить юристка.

Підтвердити свій статус «податкового резидента» України можна, отримавши відповідну довідку в українських податкових органах, якої достатньо для підтвердження «податкового резидентства» в Україні, у розумінні Конвенцій про уникнення подвійного оподаткування.

Щоб уникнути подвійного оподаткування вже в Україні, сплачуючи податки в іншій країні, вона рекомендує подати заяву про звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерел у іноземній державі або заяву про відшкодування вже сплачених податків на території зарубіжної держави.

Заяви надаються за формами, затвердженими компетентним органом відповідної країни, з перекладом українською мовою. Податкові органи України зобов'язані підтверджувати статус «податкового резидента» у цих формах підписом начальника податкової інспекції та печаткою.

Раніше в Офісі уповноваженого Верховної Ради з прав людини зазначали, що українці, які отримують соцвиплати за кордоном, мають їх декларувати. Проте податок на цей іноземний дохід та військовий збір сплачувати у такому випадку не потрібно.

Фото Pixabay

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