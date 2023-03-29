«Війна ще у 2014 році увірвалася в її життя в Луганську»: історії загиблих під час атаки дронами у Ржищеві

Вночі 22 березня російські війська атакували «Шахедами» місто Ржищів на Київщині. Поцілили чотири дрони-камікадзе в ліцей та гуртожитки. Один із них влучив в укриття, де на той момент перебувало близько 50 дітей. Коли евакуація дітей відбувалась у безпечне місце, знову був потужний удар.

«На уламках дронів-камікадзе напис «За Джанкой». Ціллю недодержава-терорист обрала Ржищівський професійний ліцей та гуртожитки поблизу, де спали тієї ночі студенти та жителі міста, в тому числі ВПО. Били прицільно. Тут — потужний осередок волонтерського руху нашого відокремленого підрозділу у місті Ржищеві, — так описала трагедію волонтерка Ольга Гаркіна, яка побувала на місці. — Тут ми вантажилися в поїздки. І не тільки ми. Тут навчалися робити дивовижні речі студенти. Та ніч на 22 березня забрала життя одного з них, також двох працівників ліцею, ще водія швидкої допомоги, який одразу приїхав на місце події.

Ми почули дивовижні історії, як людина була на місці, і раптом згадала, що забула дещо в машині, вийшла з корпусу, і за кілька хвилин — перший приліт. Дивовижні історії, як крізь сон не почув співробітник, як все сталося, а приїхав, коли вже палали корпуси. А всього було кілька влучань, спеціально з інтервалами, щоб підтягнулися ще служби на місце для порятунку. Крило, де ми разом пили каву, на диво, ціле теж. І прапор вцілів! Він пережив ту ніч, тільки флагшток похилився, як надломлений трауром. Але сам прапор цілий. З-під уламків витягли 4 маскувальні сітки, які сплели напередодні. В пилюці, але цілі, а ще печиво та власноруч зроблений паштет. Ходиш по всій тій розрусі, і ці баночки з сітками стають золотими, наче скарб. Величезні пошкодження всіх будівель, вигорілі гуртожитки, а підтримка наших воїнів — вціліла. Така сила любові до рідної землі і турботи про тих, хто її захищає".

Під час атаки дронами в Ржищеві 9 осіб загинуло. Зі сторінок у соцмережах Ржищівського професійного ліцею та міськвиконкому «ФАКТИ» дізнались подробиці про тих, чиї життя забрала росія.

Серед них — Роман Таран. Він був студентом 3 курсу Ржищівського професійного ліцею, житель села Шандра Миронівської територіальної громади.

Тетяна Бердюгіна — переселенка з міста Луганськ. Війна ще у 2014 році увірвалася у її життя. Тоді, полишивши все, разом із сином вона переїхала з Луганську до Ржищева, де влаштувалася на завод «Новопак» пакувальницею. Ніколи не цуралась важкої роботи. Завжди допомагала у скрутну хвилину, була хорошим другом і відповідальною колегою, чим здобула повагу серед колективу. Її трагічна загибель стала непоправною втратою для всього підприємства. У неї лишився 20-річний син.

Тетяна Бердюгіна

Олександру Горгулю було 36… Він з міста Єнакієве Донецької області, народився в сім’ї шахтаря. До Ржищева приїхав у 2019 році. В 2012 році закінчив Донбаський державний університет та пішов працювати на завод «Радіатор» майстром цеху. З червня 2022 року працював машиністом ДВА на Трипільському пакувальному комбінаті. Був одружений. Разом з дружиною Юлею виховували сина. В одну мить змінилося все… Внаслідок страшної трагедії постраждала вся сім’я: Олександр загинув відразу, а дружина і син нині у тяжкому стані.

Олександр Горгуль

Наталія Нетреба та Наталія Піпченко працювали черговими по гуртожитку ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей».

Ще одна жертва атаки дронами — 38-річний Сергій Медведенко, водій бригади екстреної медичної допомоги у КНП КОР «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». Проживав із родиною в Кагарлику, де його і поховали, повідомляє кagarlyk.city.

Коли вночі 22 березня російські терористи вдарили дронами по професійному ліцею у Ржищеві, екіпаж екстреної медичної допомоги, в якому водієм працював Сергій Медведенко, першим прибув на місце трагедії. Але за першими ударами відбулися й наступні. Саме під час них Сергій і загинув. Родина втратила рідну людину, без батька залишилися двоє дітей — син 14 років та донька 10 років. Представник відділу охорони здоров’я секретаріату Кабінету міністрів вручив мамі загиблого Подяку Міністерства охорони здоров’я України, якою посмертно нагородили Сергія.

Дорогою до цвинтаря домовину супроводжували сирени на автомобілях екстрених медичних допомог…

Нагадаємо, окупанти в ніч проти 28 березня атакували Сумську і Донецьку області, є руйнування та постраждалі.

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