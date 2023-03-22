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Україна

Жертвами удару по Ржищеву під Києвом стали семеро людей, — ДСНС

17:39 22 березня 2023
Атака по Ржищеву

Рятувальники дістали тіла ще 3 людей з-під завалів гуртожитку у місті Ржищів Київської області, таким чином кількість жертв нічної атаки росіян зросла до 7, повідомляє «Українська правда».

«Зросла кількість жертв. 6 загиблих знайдено на 14:30 (спершу Рубан повідомила про 7 загиблих, але після публікації новини уточнила, що знайшли тіла 6 осіб, — Авт.)», — повідомила речник ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

Пізніше начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що загинуло все ж 7 людей.

Рубан додала, що рятувальники продовжують розбирати завали — ці роботи ще не закінчено.

Спікер поліції Київської області Ірина Прянішнікова повідомила, що ще 9 осіб, серед яких одна дитина, постраждали. Вони мають різні травми.

Тим часом в ДСНС України повідомили, що на даний час внаслідок влучання ворожої ракети між двома дев'ятиповерхівками у Запоріжжі постраждало 32 особи: госпіталізовані 27, з них 3 дітей. Пьятьом людям надана допомога на місці. Одна особа загинула.

«Силами підрозділів ДСНС вдалося врятувати 6 громадян і 1 пса. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи», — йдеться у повідомленні.

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що росія вдарила по житловому будинку в Запоріжжі з РСЗВ, ймовірно, «Торнадо-С». За його словами, від пуску до попадання проходять секунди, тому сирена спрацювала пізніше.

Дальність удару РСЗВ «Торнадо-С» складає до 120 км. Росіяни називають його «аналогом» американських РСЗВ HIMARS.

Як писали «ФАКТИ», опівдні 22 березня ракета рашистів поцілила по багатоповерхівці у Запоріжжі.

Фото: ДСНС

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