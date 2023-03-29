Мессі оформив хет-трик за збірну Аргентини та втішив воротаря суперників: відеоогляд матчу

Найкращий футболіст світу-2022 за версією ФІФА Ліонель Мессі у свої 35 продовжує феєрити у складі збірної Аргентини. У товариському поєдинку проти Кюрасао (острова в Карибському морі) форвард «ПСЖ» за тайм оформив хет-трик та допоміг своїй команді розгромити суперника — 7:0 (Мессі, 20, 33, 37, Гонсалес, 23, Фернандес, 35, ді Марія, 78, Монтьєль, 87).

При цьому рівно через 100 днів після тріумфу аргентинців на чемпіонаті світу Мессі першим із південноамериканських футболістів подолав гросмейстерську позначку в 100 голів (перший точний удар) за національну команду, а м'яч, яким Лео встановив історичне досягнення, займе своє місце у його багатій колекції.

Тепер у послужному списку зіркового форварда 803 точні удари в кар'єрі: 672 рази він відзначився у футболці «Барселони», 102 — за збірну Аргентини та 29 — у складі «ПСЖ». Більше, ніж Мессі, за національні команди забивали лише двоє — португалець Кріштіану Роналду (122 м'ячі) та іранець Алі Даєї (109).

Додамо, що нинішній хет-трик — дев'ятий для Лео майже за 19 років виступів у збірній. Раніше він забивав по три м'ячі Швейцарії, Бразилії, Гвінеї, Панамі, Гаїті, Еквадору та Болівії, а ворота команди Естонії минулого року він вразив цілих п'ять разів.

До речі, відразу після фінального свистка Мессі не відмовив у проханні голкіперу суперника Елою Рому (після семи м'ячів у його ворота!) і поміняв свою біло-блакитну футболку на помаранчевий воротарський светр вартового воріт клубу американської ліги MLS «Коламбус Крю».

Після гри Ліонель Мессі помінявся футболками з голкіпером збірної Кюрасао Елоєм Ромом

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Мессі витратив 200 тисяч доларів на подарунки партнерам із «золотої» збірної Аргентини.

Фото Twitter Selección Argentina, ole.com.ar

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