Мессі оформив хет-трик за збірну Аргентини та втішив воротаря суперників: відеоогляд матчу
Найкращий футболіст світу-2022 за версією ФІФА Ліонель Мессі у свої 35 продовжує феєрити у складі збірної Аргентини. У товариському поєдинку проти Кюрасао (острова в Карибському морі) форвард «ПСЖ» за тайм оформив хет-трик та допоміг своїй команді розгромити суперника — 7:0 (Мессі, 20, 33, 37, Гонсалес, 23, Фернандес, 35, ді Марія, 78, Монтьєль, 87).
При цьому рівно через 100 днів після тріумфу аргентинців на чемпіонаті світу Мессі першим із південноамериканських футболістів подолав гросмейстерську позначку в 100 голів (перший точний удар) за національну команду, а м'яч, яким Лео встановив історичне досягнення, займе своє місце у його багатій колекції.
Тепер у послужному списку зіркового форварда 803 точні удари в кар'єрі: 672 рази він відзначився у футболці «Барселони», 102 — за збірну Аргентини та 29 — у складі «ПСЖ». Більше, ніж Мессі, за національні команди забивали лише двоє — португалець Кріштіану Роналду (122 м'ячі) та іранець Алі Даєї (109).
Додамо, що нинішній хет-трик — дев'ятий для Лео майже за 19 років виступів у збірній. Раніше він забивав по три м'ячі Швейцарії, Бразилії, Гвінеї, Панамі, Гаїті, Еквадору та Болівії, а ворота команди Естонії минулого року він вразив цілих п'ять разів.
До речі, відразу після фінального свистка Мессі не відмовив у проханні голкіперу суперника Елою Рому (після семи м'ячів у його ворота!) і поміняв свою біло-блакитну футболку на помаранчевий воротарський светр вартового воріт клубу американської ліги MLS «Коламбус Крю».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Мессі витратив 200 тисяч доларів на подарунки партнерам із «золотої» збірної Аргентини.
Фото Twitter Selección Argentina, ole.com.ar175
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