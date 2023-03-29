Як правильно викорчовувати бур'яни: чотири основні методи

Кожен городник веде на своїй ділянці нерівну боротьбу з бур'янами. Найдієвішим спосіб поки залишається перекопування всього поля та механічне видалення разом із кореневищами. Можна загнати в поле культиватор або мотоблок (вони дозволяють впоратися із кореневищами, які ростуть глибоко під землею).

Також можна застосувати «важку артилерію», а саме гербіциди. Але це досить небезпечний спосіб, оскільки препарати діють не на всі бур'яни, і виникає величезний ризик знищити сільськогосподарську культуру.

Зупинити процес життєдіяльності бур'янів можна, повністю позбавивши їх світла. Для цього поле щільно закривається темною тканиною, на поверхню якої акуратно виводиться культурна рослина. У такий спосіб йде боротьба з бур'янами, наприклад, на грядці із суницею. Тканину можна замінити на органічну мульчу. У цьому випадку рослини закривають товстим шаром тирси або трави.

Чому не вдасться прибрати бур'яни назавжди

Який би спосіб ви не обрали, швидше за все, доведеться використати його повторно. Все тому, що насіння дикорослих видів розносить вітер, птахи. Вони можуть проростати навіть від маленького шматочка кореневої системи, а видалити їх дуже складно.

Як ефективно боротися з бур'янами

Крім механічного, агротехнічного (за допомогою агроволокна) та хімічного (із застосуванням гербіцидів) способів, існують також народні методи.

На сьогодні агрономами визнано ефективним використання таких народних засобів від бур'янів:

оцту . Під час обробки бур'янів водним розчином оцту 6% 1:1 з додаванням пари столових ложок солі було виявлено пригнічення росту трав. Одного обприскування достатньо для позбавлення від однорічних бур'янів, для багаторічних його повторюють кілька разів. Для підвищення ефективності (покращення зчеплення з поверхнею листя бур'янів) можна додати в розчин трохи рідкого мила. Обприскування проводять на порожніх грядках або в доріжках, оскільки оцет згубний і для культурних рослин.

. Під час обробки бур'янів водним розчином оцту 6% 1:1 з додаванням пари столових ложок солі було виявлено пригнічення росту трав. Одного обприскування достатньо для позбавлення від однорічних бур'янів, для багаторічних його повторюють кілька разів. Для підвищення ефективності (покращення зчеплення з поверхнею листя бур'янів) можна додати в розчин трохи рідкого мила. Обприскування проводять на порожніх грядках або в доріжках, оскільки оцет згубний і для культурних рослин. спирту . У суміші з водою він використовується для обприскування чи легкого поливу ґрунту. Слабкий розчин алкоголю (7−10%) викликає дружнє активне зростання насіння бур'янів. Їх видаляють ще до появи культурних сходів.

. У суміші з водою він використовується для обприскування чи легкого поливу ґрунту. Слабкий розчин алкоголю (7−10%) викликає дружнє активне зростання насіння бур'янів. Їх видаляють ще до появи культурних сходів. солоної води. Варіант, який більше підходить для боротьби з травою в борознах та доріжках, оскільки засолення та залужування негативно позначається на ґрунті. Регулярне застосування засобу зробить її непридатною для зростання культурних рослин.

Щоб боротьба з бур'янами без хімії не була надто трудомісткою та тривалою, слід комбінувати всі три запропоновані способи. Їхнє поєднання дасть більший ефект. Однак досягти повного порятунку від бур'янів без «хімії» все ж таки важко: дуже вони живучі і швидко відновлюються.

Зазначимо також, що бур'яни теж можуть принести користь — на їх основі готують натуральне добриво для грядок, яке вносять перед висадкою розсади або насіння овочів.

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