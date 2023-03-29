Нанесіть шар мульчі навколо кожної рослини: прості секрети для отримання рекордних врожаїв редиски

Якщо ви думаєте про вирощування редиски, врахуйте місцеві кліматичні та ґрунтові умови. Цей швидкозростаючий овоч віддає перевагу добре дренованому ґрунту та постійному рівню вологи. Тим паче домашня редиска набагато смачніша, ніж покупна, оскільки вона свіжа і не перевозиться на дуже довгі відстані, пише dengarden.

Не має значення, який з широкодоступних сортів редиски ви вирішили посадити, процес посадки простий і може бути виконаний за допомогою легких кроків. Редис віддає перевагу добре дренованому ґрунту, багатому на органічні речовини, і щонайменше шестигодинному прямому сонячному світлу щодня, тому вибирайте місце для посадки з урахуванням цих умов.

Перед посадкою розпушіть ґрунт на глибину близько шести дюймів (біля 15 сантиметрів — Авт.) і видаліть усі бур'яни та сміття. Додайте трохи компосту або добре перепрілого гною, щоб покращити родючість ґрунту. Висійте насіння безпосередньо в ґрунт. Ви можете вирощувати овоч рядами. Засипте насіння ґрунтом і злегка притисніть, щоб забезпечити хороший контакт з насінням. Добре полийте ґрунт, щоб допомогти насінню прорости. Зберігайте ґрунт рівномірно вологим, але не мокрим.

Як тільки з'являться сходи, прорідіть їх. Щоб зберегти вологу і придушити бур'яни, нанесіть шар мульчі навколо кожної рослини. За необхідності можна внести збалансоване добриво, хоча редис не потребує рясного підживлення. Зазвичай редис готовий до збору врожаю через 30 днів після посадки (зазвичай 20−30 днів), залежно від сорту. Обережно візьміть редиску біля верхівки кореня і потягніть її вгору, піднімаючи з ґрунту. Промийте редиску під проточною водою, щоб видалити землю і бруд, а потім зберігайте її в закритому контейнері в холодильнику до тижня. Редиска смачніша у свіжому вигляді, тому збирайте її, коли вона досягне бажаного розміру. Перезріла редиска може набути гострого, пряного смаку.

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