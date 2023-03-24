Коли сіяти редиску у відкритий ґрунт та коли садити за місячним календарем 2023 року

Серед українських садоводів редиска є однією з найбільш популярних культур. І це не дивно, адже вона росте швидко і буквально через місяць після посіву можна вже збирати врожай. Про це пише спеціалізований ресурс floristics.info.

До того ж це холодостійка культура, насіння сходить при температурі ґрунту 2 — 3 °C, сходи переносять заморозки до -2 — 3 ° С. Обмежує ріст редиски — довжина світлового дня. Якщо світла не вистачає рослини починають цвісти, а коренеплодів або не утворюють, або, якщо утворюються, то дуже дрібні та несмачні.

Висаджують редиску у відкритий ґрунт залежно від сорту. Він може бути ранньостиглим, середньостиглим, пізнім, підзимовим та зимовим.

Ранньостиглі сорти висаджують, як тільки земля прогріється до +2 градусів. Зазвичай це відбувається у березні, квітні. Температура повітря повинна прогрітися до 15 до 18 градусів.

Середньостиглі сорти висаджуються на початку червня і вимагають особливого підходу, тому що при довгому світловому дні культура швидко переходить у режим розмноження.

Пізні сорти висаджують у серпні чи вересні залежно від умов місцевого клімату.

Редиска «під зиму» висаджують, щоб культура почала проростати з першим теплом. Для цього насіння висаджують у листопаді перед заморозками, якщо є впевненість що потепління не буде і редиска не почне проростати. Такий урожай з'являється раніше за всі весняні сорти та дає великі, соковиті плоди.

Весною сіяти редиску можна впродовж усієї весни, починаючи з березня і до червня.

Коли садити редиску за місячним календарем весною 2023 року

В березні — 29−31.

У квітні — 7 — 9, 12−13, 16 -17, 22, 25 — 26.

У травні — 6, 9 -10, 13 -14, 15, 17, 22 — 24.

Де та як сіяти редиску

Для вирощування редиски найкраще підходить суглинний ґрунт. У піщаному ґрунті редиска теж росте, але її потрібно часто поливати.

Коренеплід краще росте у високих грядках, тому з осені краще підготувати місце заввишки понад 20 см.

Перед посадкою потрібно скопати грядку, розбити земляні грудки та внести перепрілі добрива. Якщо грядка підготовлена з осені, перед посівом потрібно її лише розпушити на глибину 5 см і рясно полити.

Навесні, так само як і восени важливо, редису потрібно саджати так, щоб сонце світило на неї хоча б у першій половину дня.

У червні, навпаки, треба подбати про те, щоб половину дня редиска була у тіні. Важливо, щоб грядка знаходилася у захищеному від вітру місці.

Головне правило сівозміни — не садити культури з одного сімейства одна за одною, щоб шкідники та хвороби не передалися у спадок. Редиска належить до сімейства Хрестоцвітих. До цього сімейства належать також капуста, бруква, ріпа, крес-салат та гірчиця. Всі ці культури повторно сіють на те саме місце з інтервалом у 3−4 роки.

Редиска добре росте після огірків, гарбуза, помідорів, картоплі, кабачків та гороху. Як сусіди вибирайте часник, цибулю, шпинат, бобові, моркву, помідори та огірки.

Раніше «ФАКТИ» писали, чому редиска може «піти в стрілку».

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