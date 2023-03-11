Врожаю точно не дочекаєтесь: які овочі та фрукти не варто удобрювати золою

Кожен дачник-огородник без сумніву знає, що всі рослини потребують підживлення, а особливо під час їхнього активного росту. Також кожного відомо, що деревна зола — ефективний засіб підживлення. Вона є гарним джерелом корисних речовин, і в цілому цілюще впливає на якість ґрунту, мінімізуючи його кислотність, а також знищуючи деяких шкідників

Але, виявляється, не всі рослини «люблять» це чудове натуральне органічне добриво, пише сайт «Так просто».

Які рослини не можна удобрювати золою

Рослини, які добре ростуть на кислому ґрунті, погано сприймуть підживлення із золою, адже, як ми зазначали вище, попіл мінімізує кислотність. Серед них можна виділити:

редька — овоч найкраще росте на помірно кислих ґрунтах. Якщо ґрунт підлужуватиметься попелом, то редиска не буде повноцінно рости і з часом пожовкне;

щавель — цієї рослини любить слабокислі ґрунти і потребує великої кількості вологи;

кавун — підживлення золою може призвести до недостатнього споживання натрію та кальцію, які необхідні для його зростання;

кімнатні рослини (як от фіалки та орхідеї) — зазвичай ростуть і цвітуть лише на кислих ґрунтах. Зола знизить рівень кальцію у ґрунті, що значно знизить кислотність, викликаючи хворобу, яка обов’язково зупинить цвітіння.

Так само не можна удобрювати деревною золою:

картоплю;

солодку кукурудзу;

перець;

баклажан;

ревінь;

петрушку;

солодку картоплю (батат).

До речі, деревну золу не люблять інші фруктові та плодові дерева і кущі, а саме:

яблуня

персик

чорниця

малина.

Також подібної «думки» про золу хвойні дерева, що зростають на подвір'ї, особливо ялівець, ялина, кедр, модрина та ялиця.

Нагадаємо, раніше досвідчені господині поділилися лайфхаком на випадок, якщо кімнатний лимон відмовляється цвісти.

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