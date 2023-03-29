Британія та Польща побудують в Україні тимчасові села для людей, які покинули свої домівки через війну, — ЗМІ

Британія та Польща оголосили про плани побудувати в Україні два тимчасових селища для людей, які були змушені покинути свої домівки через російське вторгнення. Лондон пообіцяв виділити близько 12,3 мільйона доларів США на забезпечення житлом та електроенергією понад 700 переміщених українців, йдеться в заяві уряду Великобританії, який оголосив про своє нове партнерство з Варшавою, пише CNN.

Два селища будуть побудовані у Львові — у західній частині України, і в Полтаві — у східній, йдеться в заяві, і додається, що союзники також нададуть генератори для підтримки до 450 000 осіб через школи, лікарні та громадські центри у відвойованих і прифронтових районах, включаючи Харків, Донецьк, Запоріжжя, Миколаїв, Одесу і Херсон.

У заяві додається, що Великобританія і Польща також пожертвують до $ 3,1 млн українському Червоному Хресту «для підтримки тих, хто живе в умовах екстремального холоду в суворих зимових умовах».

«Минулого року путін продовжував атакувати цивільні будинки та інфраструктуру, і український народ платить за це високу ціну. Це нове британсько-польське партнерство допоможе забезпечити світлом, теплом і домівками тих, хто цього найбільше потребує», — заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау додав, що зі сторінок польської історії ми знаємо, що Україна бореться не лише за свою свободу, але й за нашу свободу. «Немає вільної Європи без вільної України» — сказав він.

Нагадаємо, Україні дозволили не платити за кредитами до 2027 року.

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