Великобританія обіцяє 10 мільйонів фунтів стерлінгів на відновлення залізничної інфраструктури України

Міністр транспорту Великої Британії Марк Гарпер заявив, що відновлення зруйнованої залізничної мережі України буде життєво важливим у боротьбі з путіним, і сказав, що це також допоможе з поставками зерна, що дозволить знизити ціни на продукти харчування, повідомляє Mirror.

Уряд Великої Британії виділяє 10 мільйонів фунтів стерлінгів на матеріали та обладнання для відновлення інфраструктури України після потужних російських бомбардувань. Є надія, що пакет допомоги, який включає в себе модульні сталеві мости, що швидко будуються, і обладнання для ремонту та облицювання тунелів, дасть Україні ці переваги.

У січні кілька українських інженерів були запрошені до Англії, щоб навчитися збирати попередньо спроектовані мости, після чого вони повернулися додому, щоб тренувати власні команди. Перша партія допомоги, надана Network Rail (британська компанія, власник і оператор залізничної інфраструктури у Великій Британії — Авт.), британською інжиніринговою компанією Mabey Bridge Limited та Міністерством транспорту Великобританії, вже доставлена в Україну через Польщу.

Міністр транспорту Марк Гарпер сказав: «Це дійсно важливий проект, в рамках якого Mabey Bridge і Network Rail працюють разом, щоб підтримати українську залізничну систему, яка зазнала нападу в результаті незаконної війни путіна в Україні. Ми не лише постачаємо обладнання та матеріали, але й навчаємо український залізничний персонал, який потім повернеться в Україну і навчить свої команди інженерів, як використовувати це обладнання, щоб відновити роботу залізниці, коли вона зазнає нападу з боку путінських військ».

Він додав, що мав змогу поспілкуватися з деякими українськими військовими, і йому стало зрозуміло, наскільки це важливо, і що це допоможе відновити роботу нашої залізниці.

Минулого року Великобританія надала Україні військову допомогу на суму 2,3 мільярда фунтів стерлінгів — найбільший пакет підтримки серед європейських країн і другий за обсягом після США.

Уряд Британії також пообіцяв виділити 1,5 мільярда фунтів стерлінгів на економічну та гуманітарну підтримку.

Нагадаємо виступ Зеленського перед британським парламентом: «Ви простягли руку допомоги, коли решта світу ще не зрозуміла, як реагувати».

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