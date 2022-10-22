«Зроблено навмисно»: у Німеччині підпалили житло українських біженців
У Німеччині, яка активно допомагає нашим біженцям, у муніципалітеті Грос-Стремкендорфі стався підпал готелю, в якому розмістили українців. Мешканці будинку, на щастя, не постраждали, повідомляє Spiegel.
Загоряння сталось ввечері. Від приміщення, де жили люди, залишились тільки стіни.
«Всі 14 мешканців не отримали ушкоджень», — повідомив речник округу Північно-Західний Мекленбург.
Поліція також підтвердила, що загалом 17 осіб (14 біженців та 3 співробітника Червоного Хреста) було вивезено в безпечне місце.
За даними поліції, причиною пожежі став підпал. Як повідомив пожежник Тіно Шоманн, у самий день пожежі поліція відвідала місце проживання українців через графіті зі свастикою на вхідній вивісці готелю.
«Також, виходячи з мого багаторічного досвіду роботи пожежником, я припускаю, що пожежа була навмисною», — продовжив Шоманн.
За інформацією поліції, точну причину загоряння зараз з'ясовуватиме пожежна експертиза. Одразу після пожежі мешканці були відселені в інше приміщення, повідомив речник районної адміністрації. На місці події працювало близько 120 осіб особового складу та близько 20 одиниць техніки.
На фотографіях, опублікованих у ЗМІ, видно метрові язики полум'я та сильне задимлення. Водночас існувало велике побоювання, що вогонь перекинеться на сусідні будівлі. Однак цьому запобігли.
За даними місцевої влади, в регіоні не було виявлено жодних ознак праворадикальної діяльності, а відносини з українськими біженцями дуже добрі. Часом в готелі розміщувалося до 170 осіб з України. Влітку біженці та Німецький Червоний Хрест (DRK), який опікується закладом, влаштували свято.
Нагадаємо, на початку жовтня в ірландському місті Клеркасл скоєно напад на українських біженців — 8-річну дівчинку та її маму. Дитині було завдано понад 70 ножових поранень.
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