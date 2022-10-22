«Зроблено навмисно»: у Німеччині підпалили житло українських біженців

У Німеччині, яка активно допомагає нашим біженцям, у муніципалітеті Грос-Стремкендорфі стався підпал готелю, в якому розмістили українців. Мешканці будинку, на щастя, не постраждали, повідомляє Spiegel.

Загоряння сталось ввечері. Від приміщення, де жили люди, залишились тільки стіни.

«Всі 14 мешканців не отримали ушкоджень», — повідомив речник округу Північно-Західний Мекленбург.

Поліція також підтвердила, що загалом 17 осіб (14 біженців та 3 співробітника Червоного Хреста) було вивезено в безпечне місце.

За даними поліції, причиною пожежі став підпал. Як повідомив пожежник Тіно Шоманн, у самий день пожежі поліція відвідала місце проживання українців через графіті зі свастикою на вхідній вивісці готелю.

«Також, виходячи з мого багаторічного досвіду роботи пожежником, я припускаю, що пожежа була навмисною», — продовжив Шоманн.

За інформацією поліції, точну причину загоряння зараз з'ясовуватиме пожежна експертиза. Одразу після пожежі мешканці були відселені в інше приміщення, повідомив речник районної адміністрації. На місці події працювало близько 120 осіб особового складу та близько 20 одиниць техніки.

На фотографіях, опублікованих у ЗМІ, видно метрові язики полум'я та сильне задимлення. Водночас існувало велике побоювання, що вогонь перекинеться на сусідні будівлі. Однак цьому запобігли.

Полум'я було таким великим, що існував ризик перекидання вогню на сусідні будинки

За даними місцевої влади, в регіоні не було виявлено жодних ознак праворадикальної діяльності, а відносини з українськими біженцями дуже добрі. Часом в готелі розміщувалося до 170 осіб з України. Влітку біженці та Німецький Червоний Хрест (DRK), який опікується закладом, влаштували свято.

Нагадаємо, на початку жовтня в ірландському місті Клеркасл скоєно напад на українських біженців — 8-річну дівчинку та її маму. Дитині було завдано понад 70 ножових поранень.

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