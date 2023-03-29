Під Бахмутом ЗСУ знищили ворожий бомбардувальник: подробиці

Повітряні сили ЗСУ у боях за Бахмут знищили ще один бомбардувальник Су-24М.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, це сталося о 01:30 29 березня.

Довідково: Су-24М (Fencer-D) є новою модифікацією бомбардувальника Т-6М. Доробки були пов'язані із встановленням вдосконаленої прицільно-навігаційної системи. Це підвищило бойові якості літака, забезпечило можливість застосування нової зброї — керованих ракет із лазерними та ТБ головками самонаведення. Перший політ модернізованого бомбардувальника відбувся 24 липня 1977 року. Ще до завершення випробувань було прийнято рішення про серійне виробництво нової машини під назвою Су-24М.

Раніше у Генеральному штабі констатували, що Бахмут разом із Білогорівкою, Авдіївкою та Мар’їнкою залишаються в епіцентрі боїв на Сході України. Завдяки професійним і злагодженим діям, протягом минулої доби підрозділами Сил оборони України на зазначених напрямках було відбито 57 атак агресора. Зокрема на Бахмутському напрямку бойові зіткнення відбулися в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Предтечине та Озарянівка Донецької області.

Нагадаємо, попередній вагомий здобуток наших захисників неба під Бахмутом було зафіксовано 15 березня. Тоді у мережі з'явилося яскраве відеопідтвердження.

399

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram