Михайло Поплавський: «Українська пісня встановила світовий рекорд і ввійшла до Книги рекордів Гіннеса»

Понад десять років тому безпрецедентний телемарафон «Пісня поєднує нас!» згуртував українців на всіх континентах світу.

2 квітня 2012 року команда співаючого ректора Михайла Поплавського увійшла в сучасну світову історію, реалізувавши безпрецедентний епохальний музичний телемарафон «Пісня об’єднує нас!». Це здавалось нереальним. Але його смілива ідея — показати українську пісню всьому світу, коли це не було мейнстримом, — втілилась.

П’ять діб безперервно з 5:30 ранку 29 березня до 12:30 2 квітня 2012 року на двох телеканалах — Першому національному та «Ера» — на весь світ транслювались українські пісні у виконанні різножанрових артистів і гуртів. Вперше музичний тріумф нашої держави спостерігали на всіх континентах, марафон дивились у 150-ти країнах. Свято української пісні тривало 110 годин, 3 хвилини й 27 секунд.

На сцену вийшли легенди вітчизняної сцени та молоді виконавці. Серед них Іван Попович, Віктор Павлік, Ніна Матвієнко, Павло Зібров, Алла Кудлай, Анатолій Матвійчук, Володимир Гришко, Алла Попова, Наталія Бучинська, Тоня Матвієнко, гурти «Антитіла», «Гайдамаки», «Мандри», вокальна формація «Піккардійська терція», етноколективи «ДахаБраха» й «Кораллі» та багато інших. Спільно з українцями у творчому пориві об’єднались представники різних національностей — вірмени, грузини, татари.

Марафон увійшов до світової Книги рекордів Гіннеса в категорії «Найтриваліший музичний телевізійний марафон національної пісні у прямому ефірі». Він став і наймасовішим заходом.



В організації та проведенні масштабного свята музики взяли участь 2012 осіб, серед яких не лише виконавці, а й технічна підтримка проєкту — режисери оператори, техніки, звукорежисери, гримери, стилісти, костюмери, студенти, випускники та викладачі Київського національного університету культури і мистецтв. І до цього часу жодна країна не може зважитися на такий безпрецедентний крок і побити український рекорд.

«Мене переповнює почуття великої гордості за цей мегапроєкт, за нашу творчу команду, за талановитий народ. Українці вперше об’єдналися на всіх континентах світу. Це стало тією подією, яка прославляє нашу країну за значущістю і масштабом Олімпійських ігор або „Євробачення“. Це було знаково для України й наших людей по всьому світу», — вважає Михайло Поплавський.

Він завжди підкреслював важливість збереження національних традицій, нашого унікального мелосу й духовної спадщини і сприяв створенню сучасної української музики, реалізовуючи багато потужних проєктів: починаючи від дитячого «Кроку до зірок» (з 1997 року), престижної національної музичної премії «Наша пісня» (з 2004 року), яка переформатувалася в «Українську пісню року», та грандіозних концертних шоу, котрі задають тренди в шоу-бізнесі.

Михайло Михайлович завжди наголошував, що наша пісня — це душа народу, генетичний код нації, наш духовний скарб. І поки звучить щира, потужна українська пісня, буде жити сильна Україна.

«У кожній пісні — історія держави, її традиції, прагнення до самовизначення, любов до рідного краю, оптимізм та віра у велике майбутнє України. Тоді ми показали золотий фонд національної пісні, консолідували українців усього світу та ствердили позитивний імідж нашої держави. І попри все продовжуємо це робити сьогодні, виховуючи талановитих свідомих українців, які прославляють Україну на весь світ. Справжні цінності — вічні, вони ідентифікують нас як націю, зміцнюють дух», — зазначив ректор КНУКіМ.

Як багато років тому, так і сьогодні Михайло Поплавський своїм прикладом демонструє, що бути українцем — це модно, сучасно й престижно. Він запустив українську хвилю, задав тренд на все українське.

Випускники універитету культури беруть участь у благодійних концертах по всьому світові, виступають на провідних концертних майданчиках та б’ють рекорди прослуховувань на міжнародних музичних стрімінгових платформах.

Михайло Поплавський не приховує, що пишається своїми учнями. Серед них студент Ігор Діденчук, єдиний музикант, який двічі представляв Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Разом із гуртом «Go_A» він підкорив європейську публіку автентичними мелодіями, а з випускником університету культури Тимофієм Музичуком у складі гурту «Kalush Orchestra» (саме Тимофій виконав приспів на пісню «Стефанія») здобули головну нагороду «Євробачення — 2022».

Ще один зірковий випускник — режисер Герман Нєнов — зараз працює в команді творців конкурсу «Євробачення — 2023», що відбудеться цієї весни в Ліверпулі. Список зіркових випускників можна продовжувати ще довго.

Народний артист України Павло Зібров переконаний, що для Михайла Поплавського просування українських проєктів, які не наважуються робити інші, є справою життя, внеском у збереження духовної спадщини.

«Він просто фонтанує ідеями, які одразу втілюються на найвищому професійному рівні. Історичний внесок Михайла Поплавського у розвиток української культури важко переоцінити. Завдяки його невгамовній енергії, цей телемарафон відбувся, і весь світ дізнався про унікальний культурний пласт нашої країни. Поплавський з року в рік своїми діями та проєктами прищеплює любов до української пісні, українського мелосу та всього українського. Ще в далекому 2004 році всі дивувалися його принциповій умові до артистів — в проєкті „Наша пісня“ виконувати лише українські пісні. Ректор показував і показує, як потрібно шанувати і любити своє, рідне. Таким має бути справжній патріот і справжній українець», — каже Павло Зібров.

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