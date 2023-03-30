Кабмін виплатить компенсації частині українців у розмірі від 10 до 16 тисяч грн: хто може розраховувати на допомогу

В Україні держава виплачує компенсації роботодавцям, які працевлаштовують певні категорії громадян, зокрема, внутрішніх переселенців.

За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, планується збільшення компенсації за працевлаштування осіб з інвалідністю, повідомляє видання «На пенсії». Йдеться про підвищення компенсаційних виплат з однієї до двох мінімальних заробітних плат.

Також роботодавцям компенсуватимуть ЄСВ та збільшать термін виплат з півроку до одного року. Таким чином, компенсація становитиме від 10 895 до 14 527 гривень. Держава планує й покривати витрати роботодавців на обладнання робочих місць для осіб з інвалідністю та безбар’єрного робочого простору (пристрій пандусів, розширення дверей тощо).

Планується й збільшення розміру компенсації роботодавцям за працевлаштування учасника бойових дій — до 2 мінімальних зарплат плюс ЄСВ протягом року, тобто до 16 348 грн.

Нагадаємо, що протягом квітня по 3 400 гривень можуть отримати громадяни, які пережили окупацію.

Фото Pixabay

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