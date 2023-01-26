Коштів буде більше: стало відомо про зміни у виплатах роботодавцям за працівників-переселенців

18 січня набрали чинності зміни до порядку надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування ВПО. Наразі збільшено розмір щомісячної компенсації з 6 500 грн до 6 700 грн. При цьому максимальний розмір компенсації, який роботодавець може отримати за працевлаштування однієї внутрішньо переміщеної особи, відтепер становить 13 400 грн, повідомляє «Юридичний порадник для ВПО».

«ВПО можуть бути працевлаштовані на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту (коли співробітників не приймають в штат, а запрошують на конкретні проєкти — Авт.), зокрема, за сумісництвом. А компенсація витрат надається лише на осіб, за яких роботодавець сплачує ЄСВ.

Якщо за попереднім місцем праці інший роботодавець уже отримав таку компенсацію, при наступному працевлаштуванні компенсація не надається.

Строк компенсації — на період воєнного стану та 30 календарних днів після його скасування або припинення, але не більше 2-х місяців (тобто, максимальний розмір компенсації: 6 700 грн * 2 місяці = 13 400 грн)".

Щодо того, як отримати компенсацію, то роботодавець не раніше, ніж через 5 календарних днів після працевлаштування особи, подає до центру зайнятості заяву про компенсацію витрат: в електронній формі через портал Дія чи в паперовій формі.

«Якщо подаєте заяву в паперовій формі (у тому числі направляєте скан-копії на адресу електронної пошти центру зайнятості), слід додати:

копію наказу про працевлаштування особи або інший документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, які дають право на компенсацію;

відомості про працівників, які є застрахованими особами: прізвище, ім’я, по батькові, РНОКПП (раніше індивідуальний податковий номер (ІПН) — Авт. ) або серію та номер паспорта.

) або серію та номер паспорта. копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Для подання заяви в електронній формі через портал Дія потрібно:

створити особистий електронний кабінет користувача на порталі Дія та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;

заповнити, підписати та подати заяву, яка формується засобами порталу Дія і містить такі відомості:

- найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, код згідно з ЄДРПОУ;

- дані про кожну працевлаштовану особу: прізвище, ім’я, по батькові;

- РНОКПП або серію та номер паспорта громадянина України.

- дані про документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, які дають право на компенсацію".

Нагадаємо, що тепер заборонено надсилати за кордон поштою.

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