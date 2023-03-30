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Суспільство та люди

Загрожує величезний штраф: водіїв попередили, як не втратити через незнання майже 41 тисячу гривень

12:13 30 березня 2023
Водій

В Україні, де водії можуть дізнитися про штрафи за порушення правил дорожнього руху онлайн, за водіння без посвідчення, якщо це скоєно вдруге протягом одного року, передбачені великі штрафні санкції

Як зазначає ресурс «Дорожній адвокат», сума штрафу становить 40 800 гривень, водія можуть позбавити права керування транспортним засобом на термін від 5 до 7 років. Перше таке правопорушення карається штрафом у 3 400 гривень.

Адвокати звертають увагу на те, що водії можуть уникнути повторного накладання штрафу за водіння без посвідчення — для цього перше правопорушення має бути оскаржене у суді. Тоді дія відповідної статті призупиняється на час судового розгляду.

Нагадаємо, що водія можуть штрафувати не тільки за те, що він їхав без пристебнутого реміня безпеки, а й за те, що цією вимогою ПДД нехтували його пасажири.

Фото Pixabay

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