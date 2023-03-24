В Україні почали штрафувати водіїв за «непристебнутих» пасажирів: наскільки це законно

Українське законодавство пердбачає низку штрафів за порушення правил дорожнього руху, наявність яких можна первірити онлайн. У тому числі, й за непристібнутий пасок безпеки як водія, так і пасажирів.

Але існують ситуації, коли їх виписують незаконно, стверджують юристи агенції «Дорожній адвокат». І це можна довести у суді за наявності відеодоказів.

Так, коли у суд звернувся водій, якому патрульні виписали штраф за одного непристібнутого пасажира, судді, переглянувши відео, зауважили, що автомобіль у цей час не рухався, а відтак — покарання незаконне.

Водночас суд визнав, що водій дійсно не має права перевозити непристібнутих пасками пасажирів. Коли ж транспорт не рухається, пасажир не зобов’язаний застосовувати ремінь безпеки.

Отже, водієві скасували виписану постанову про адмінвідповідальність (за частиною 5 статті 121 КУпАП) з накладенням штрафу 510 грн.

Нагадаємо, що окремий штраф передбачено за те, що водій та пасажири не використовують ремені безпеки, якщо авто потрапляє в ДТП. За таке порушення вже може загрожувати штраф від 2400 до 8500 гривень.

Фото Pixabay

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