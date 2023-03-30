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Здоров'я та медицина

Час харчуватись правильно: красуня Боржемська запропонувала рецепти смачних та корисних весняних салатів

14:15 30 березня 2023
Марина Боржемська

Навесні організм особливо потребує вітамінів. Саме тому настав час переглянути раціон харчування та подбати про його урізноманітнення корисними продуктами, пише відома фітнес-тренерка Марина Боржемська, яка раніше розповіла, що треба їсти жінкам, щоб подобатись чоловікам.

«З появою першої зелені та овочів пропоную поекспериментувати з салатами. Ловіть три корисних та простих рецепти», — пропонує вона.

Салат з курячим філе, свіжою зеленню та авокадо

Інгредієнти: куряче філе (250−300 г), зелений салат (1 пучок), авокадо (1 шт.), зерна гранату, оливкова олія.

Спосіб приготування: відваріть куряче філе та наріжте маленькими шматочками. Зелень подрібніть. Помідори розріжте навпіл. Очистіть авокадо та наріжте кубиками. Змішайте всі інгредієнти в мисці та додайте оливкову олію.

Салат з черемшою, курячим філе та редискою

Інгредієнти: черемша (1 пучок), редиска (4−5 шт.), куряче філе (100 г), яйце (3 шт.), натуральний густий йогурт (2 ст.л.).

Спосіб приготування: відваріть куряче філе та наріжте кубиками. Редиску помийте на наріжте кільцями. Подрібніть черемшу. Відваріть яйця та подрібніть їх. У салатниці змішайте всі компоненте та заправте йогуртом. Додатково можна прикрасити зеленню.

Салат з ранньої редиски та фетою

Інгредієнти: редиска (200 г), помідори (250 г), цибуля (1 шт.), сир фета (150−200 г), зелень (1 пучок), оливкова олія, спеціі за смаком.

Спосіб приготування: помийте та наріжте редиску кружальцями. Очистіть та подрібніть цибулю. Фету наріжте кубиками. Подрібніть зелень. З’єднайте інгредієнти та додайте оливкову олію + спеції.

Як писали «ФАКТИ», раніше Боржемська розповіла, що можна їсти перед тренуванням, щоб воно було максимально ефективним та повноцінним.

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