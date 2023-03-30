Час харчуватись правильно: красуня Боржемська запропонувала рецепти смачних та корисних весняних салатів

Навесні організм особливо потребує вітамінів. Саме тому настав час переглянути раціон харчування та подбати про його урізноманітнення корисними продуктами, пише відома фітнес-тренерка Марина Боржемська, яка раніше розповіла, що треба їсти жінкам, щоб подобатись чоловікам.

«З появою першої зелені та овочів пропоную поекспериментувати з салатами. Ловіть три корисних та простих рецепти», — пропонує вона.

Салат з курячим філе, свіжою зеленню та авокадо Інгредієнти: куряче філе (250−300 г), зелений салат (1 пучок), авокадо (1 шт.), зерна гранату, оливкова олія. Спосіб приготування: відваріть куряче філе та наріжте маленькими шматочками. Зелень подрібніть. Помідори розріжте навпіл. Очистіть авокадо та наріжте кубиками. Змішайте всі інгредієнти в мисці та додайте оливкову олію. Салат з черемшою, курячим філе та редискою Інгредієнти: черемша (1 пучок), редиска (4−5 шт.), куряче філе (100 г), яйце (3 шт.), натуральний густий йогурт (2 ст.л.). Спосіб приготування: відваріть куряче філе та наріжте кубиками. Редиску помийте на наріжте кільцями. Подрібніть черемшу. Відваріть яйця та подрібніть їх. У салатниці змішайте всі компоненте та заправте йогуртом. Додатково можна прикрасити зеленню. Салат з ранньої редиски та фетою Інгредієнти: редиска (200 г), помідори (250 г), цибуля (1 шт.), сир фета (150−200 г), зелень (1 пучок), оливкова олія, спеціі за смаком. Спосіб приготування: помийте та наріжте редиску кружальцями. Очистіть та подрібніть цибулю. Фету наріжте кубиками. Подрібніть зелень. З’єднайте інгредієнти та додайте оливкову олію + спеції.

Як писали «ФАКТИ», раніше Боржемська розповіла, що можна їсти перед тренуванням, щоб воно було максимально ефективним та повноцінним.

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