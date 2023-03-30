Заявку не можна подати онлайн: українцям пояснили, як насправді отримати 6660 гривень від ООН

Найбільш вразливі категорії українців мають право на різноманітну фінансову допомогу, яку, у тому числі, надають й міжнародні організації, зокрема, ООН.

Йдеться про людей, які постраждали від бойових дій. На одну особу платитимуть по 2 220 гривень протягом трьох місяці. Про те, як подати заявку на цей вид допомоги, пише «РБК-Україна».

Як розповідає програмна координаторка невідкладної грошової допомоги БФ «Право на захист» Наталія Бриль, Агенція ООН з питань біженців безпосередньо не здійснюють збір даних на отримання допомоги, наразі цю функцію виконує благодійний фонд. Співробітники БФ консультують людей у 16 областях країни та вносять дані тих людей, що підпадають під критерії багатоцільової грошової допомоги від УВКБ ООН.

Онлайн-заявку на цей вид допомоги подати неможливо — збір даних проводиться лише за особистої присутності всіх членів родини, яка претендує на виплати. Також цю одноразову фіндопомогу можуть отримати лише ті особи чи родини, які раніше не подавали заявку на міжнародну фінансову допомогу.

«Якщо встановлюється факт отримання грошової допомоги від інших організацій чи від УВКБ ООН, заявку буде розцінено як повторну, і кошти не будуть нараховані цій людині знову», — пояснює Наталія Бриль.

З питаннями щодо виплат можна звернутися на гарячу лінію УВКБ ООН: 0 800 307 711 або на електронну пошту: unhcrukraine. [email protected]

Також є телеграм-канал БФ «Право на захист» з необхідною інформацією, де також можна поставити запитання.

Раніше повідомлялося, що Міжнародна організація з міграції та Товариство Червоного Хреста України обіцяють у квітні разову допомгу тим, хто пережив окупацію.

Фото Pixabay

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