Водіям дозволили замовляти індивідуальні номерні знаки онлайн: як це зробити
В Україні, де змінюють умови зберігання номерів, з 23 березня можна знову замовити індивідуальні номерні знаки для своїх транспортних засобів онлайн через електронний кабінет водія. Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.
Так, у сервісних центрах МВС видають як стандартні продовгуваті номерні знаки державної реєстрації, яких більшість на дорогах України, так і для авто з неформатним місцем закріплення — так звані «американські» — вони мають форму прямокутника більш схожого до квадрату, ніж стандартні номерні знаки.
Орієнтовна вартість таких номерних знаків становить 300 грн — спецпродукції для авто, 150 грн — спецпродукції для мототранспорту. Такі номерні знаки завжди є у сервісних центрах МВС. Наявність цих вільних номерних знаків у певній області можна перевірити онлайн.
«Серед таких номерних знаків державної реєстрації є також платні, які містять визначену комбінацію цифр», — заявили у Головному сервісному центрі МВС.
Вони не завжди є в наявності, оскільки сама їхня кількість — обмежена. Наявність цих вільних номерних знаків у сервісних центрах МВС і їхню вартість також можна перевірити онлайн.
Індивідуальні номерні знаки є додатком до державних номерних знаків транспортного засобу, які виготовляється за індивідуальним замовленням автовласника. Напис на індивідуальних номерних знаках для автомобілів може містити від трьох до восьми символів — від трьох до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр.
Напис на індивідуальних номерних знаках для мотоциклів може містити від трьох до шести символів — від двох до п’яти літер і цифр. Літер у написі на індивідуальних номерних знаках має бути не менше ніж дві.
Вартість послуги виготовлення:
• 300 грн — три символи (мінімальне замовлення);
• 90 грн — кожний наступний (до восьми символів);
• 500 грн — графічний елемент;
• 466,44 грн — спецпродукція (номерна база для авто);
• 266,58 грн — спецпродукція (номерна база для мотоцикла).
Як писали «ФАКТИ», дуже важливо фіксувати пошкодження своєї машини в окупації, адже окупанти можуть використовувати номерні знаки викраденого авто.
Фото зі сторінки Головного сервісного центру МВС у соцмережах44
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram