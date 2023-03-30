Фонд Вадима Столара та депгрупа «Відновлення України» допомагають на Донеччині: про що йдеться

Центральна клінічна лікарня у Дружківці та військові на Донеччині отримали гуманітарну допомогу від Благодійного фонду Вадима Столара та депутатської групи «Відновлення України». Про це йдеться у сюжеті «Новини LIVE».

Автори розповіли, що місцева лікарня постраждала від ворожої атаки. Та, попри це, тут продовжують надавати медичну допомогу.

«Ми вирішили командою фонду разом з колегами по парламенту приїхати сюди з місією для того, щоб допомогти цій лікарні функціювати. Привезли максимально все необхідне. Ми пропрацювали, що необхідно для лікарні, бо є багато зношень і витратних матеріалів. Привезли і матраци, постіль, подушки, шафи, медикаменти», — розповіла народна депутатка України, волонтерка Фонду Вадима Столара Наталія Приходько.

Персонал лікарні каже, що у такі складні часи будь-яка допомога важлива.

«В такий скрутний час, час війни цінна будь-яка допомога, тим більше така. Ми писали листа, і все, що нам необхідно, нам надали. Ми працюємо, ні на день не зупинялися, після бомбардувань і всього», — розповіла заступниця головного лікаря Світлана Чубенко.

Як зазначається в сюжеті, в рамках цієї поїздки волонтери та депутати привезли допомогу й для ЗСУ. На важливості підтримки захисників акцентував Вадим Столар.

«Ми розуміємо, що від забезпечення військових залежить, без перебільшення, доля країни та наша Перемога. Разом з колегами та волонтерами передали військовим у гарячих точках Донеччини автомобілі. Крім того, надали перелік спорядження: старлінки, ноутбуки, планшети, тактичні окуляри, бушлати, форму, тактичні сорочки, термобілизну, взуття, балаклави тощо. У Донецькому регіоні зараз гаряче, інтенсивність боїв висока, і наші захисники мають бути укомплектовані якнайкраще. Допомагаючи захисникам, допомагаємо наближати Перемогу України. Дякую волонтерам та депутатам, які долучилися до передачі допомоги», — написав Столар.

Як повідомляється наприкінці сюжету, на Донеччині зараз служить один з народних обранців з «Відновлення України».

«Ми визволяємо свій дім, боремося за своє життя, за майбутнє наших дітей і за Україну загалом. Це найбільше мотивує», — наголосив народний депутат «Відновлення України» Олександр Юрченко, який зараз у лавах ЗСУ звільняє Донбас.

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