Тарифи знижено: як відправити посилку з Німеччини до України та в зворотньому напрямку

Багато людей вимушені були тимчасово переїхати до Німеччини з України через війну. Питання доставки потрібних речей з рідної України до Німеччини все ще актуальне так само, як і відправка з Німеччини до України гуманітарної допомогти та інших вкрай потрібних речей, пише ukrainianingermany.de.

«Укрпошта»

Вже починаючи з 1 квітня, українці зможуть скористатися знижкою —60% на відправлення посилок з України до Німеччини. Ці знижки доступні для всіх громадян України, які хочуть відправити посилку своїм родичам або друзям, а також для підприємців, які продають свої товари до Німеччини.

Залежно від ваги посилки, тариф складатиме:

• для посилок вагою до 3 кг діятиме тариф 13,7 доларів (близько 500 грн).

• Для відправлень вагою до 7 кг — 21,6 доларів (приблизно 750 грн).

• Для легких відправлень доступні тарифи на дрібні пакети — від 5,6 доларів (близько 205 грн).

У вартість входить міжнародне перевезення та адресна доставка. Розраховується вона за фактичну вагу посилки без урахування об’ємної ваги. «Укрпошта» здійснює доставку посилок з будь-якого відділення в Україні в будь-який населений пункт Німеччини.

Сформувати відправлення можна у найближчому відділенні або онлайн на сайті чи в додатку. При оформленні накладної онлайн клієнт отримує додаткову знижку у 3%.

Головна пошта Німеччини

Поштою Deutsche Post AG можна відправити все, що вам потрібно, окрім заборонених предметів. Почнемо з найменшого: документи, листи — все, що поміститься в конверт та не буде перевищувати 2 кг. На сайті Deutsche post можна ознайомитися із точними габаритами посилок та розрахувати іхню вартість.

Для приватних клієнтів це може бути:

• DHL Paket International

• WARENPOST INTERNATIONAL — відправлення дрібних товарів у інші країіни

DHL на початку серпня знову відкрила деякі свої офіси в Україні. Розрахувати відправлення та ознайомитися із цінами можна на їхньому сайті, обираючи країну призначення — Україна.

Відправляючи посилки компанією Deutsche Post в Україну, до адресата вона доставлятиметься вже «Укрпоштою» з кордону. Відслідковувати свою посилку ви можете на сайті німецької пошти та потім на українській стороні, а також на міжнародному ресурсі Parcel.

Ukraine express

Не така популярна та крупна компанія як DHL, але добре справляється із своїми обов’язками. В мирний час дуже зручно було користуватися послугами поштової компанії Ukraine Express, коли замовляли речі із за кордону. В них є офіси в різних країнах, на які надходили наші покупки. Працівники UkraineExpress їх перевіряли та відправляли до тебе додому в Україну. Наразі, коли не до нових суконь, а є потреба у відправленні особистих речей або підтримки з Німеччини, то можна скористатися також їхніми послугами не за всі кошти світу.

Для цього вам потрібно зареєструватися на їхньому сайті або завантажити додаток. Онлайн оформити заявку на відправлення вашої посилки, будь-яким зручним способом відправити її на адресу їхнього склада, а вони вже в свою чергу доставлять її на українську адресу кур’єром. На сьогодні діє акційна пропозиція — 2,60 євро за кг вашої посилки (ціна актуальна на березень 2023).

Німецький Meest

З цією компанією ми всі теж давно знайомі, їхні представництві та швидкість доставки із інших країн світу — завжди приємно дивували. На сьогодні ця німецька компанія пропонує відправити ваші посилки додому саме завдяки їх послугам. Ознайомитися із їхніми пропозиціями можна на сайті Meest, який постійно оновлюється. Відправити можна посилки тільки у картонних коробках вагою до 50 кілограмів. Термін доставки від 10 до 14 днів.

Автобусні перевізники

Не дуже надійний варіант доставки ваших речей, але він є і ним користуються, адже тут найменше мороки. Кожен день курсує автобусний транспорт з Німеччини до України. Можна підійти до одного з водіїв та попросити доставити вашу сумку, посилку до України за окрему плату, найчастіше в нього вже є окремий прайс і сума йде за одну поклажу. Краще користуватися послугами офіційних перевізників, які їздять за одним й тим самим графіком кожен день. Для цього вам потрібно обрати транспортну компанію, яка їде з вашого міста до потрібного вам міста в Україні, підійти за хвилин 20 перед відправкою до водія, сфотографувати номер автобуса, взяти телефон водія, передати дані отримувача та сплатити за послуги.

Як писали «ФАКТИ», в Німеччині біженці з України можуть отримати заставу на оренду житла.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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