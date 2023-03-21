Добре прижилися: стало відомо, скільки українців в Німеччині вже знайшли стабільну роботу

Від початку російської агресивної війни до Німеччини втекли понад мільйон українців. Вони знайшли тут захист від війни на батьківщині. За цей час 125 000 з них працевлаштувалися. Ще більше готуються до цього на інтеграційних та мовних курсах, про це повідомляє сайт федерального уряду Німеччини.

Згідно з нещодавнім дослідженням кількох інститутів, біженці мають високий рівень освіти порівняно з населенням країни походження. Майже три чверті з них мають вищу освіту. За даними Федерального агентства зайнятості, у листопаді 2022 року близько 125 000 осіб українського походження мали роботу, за яку сплачувалися внески на соціальне страхування. Це приблизно на 67 000 більше, ніж до початку війни в лютому 2022 року. 21 000 осіб також працювали на міні-роботах.

Федеральний уряд впевнений, що в майбутньому ще більше біженців з України візьмуться за роботу. З працездатних українців 135 000 пройшли інтеграційний курс у січні. 47 000 наразі здобувають шкільну, професійну або університетську освіту. Ці люди дедалі більше полегшуватимуть навантаження на німецький ринок праці. Багато з них мають професії, які вимагають університетської освіти.

Близько 80 відсотків дорослих, які втекли від війни з України — жінки. Майже половина з них приїхали до Німеччини з неповнолітніми дітьми, йдеться в дослідженні.

Близько 204 000 дітей та молоді ходять до школи в Німеччині. Значна частина дітей дошкільного віку відвідує дитячі садки.

Нагадаємо, з червня минулого року українці, які виїхали до Німеччини, можуть отримувати базові виплати. Контактними пунктами є центри зайнятості. Тут можна отримати допомогу з одного джерела: доступ до інтеграційних та мовних курсів, ринку праці, а також підтримку в організації догляду за дітьми.

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